Президент США Трамп в очередной раз заявил, что украинские удары по российским НПЗ влияют на цены на дизель в мире. Акцентируется, что рост цен происходит не из-за войны в Персидском заливе, а из-за ударов по российским НПЗ. Однако откровенно удивляет не только то, что эти заявления раздаются, но и опровержение со стороны Украины отсутствует. Об этом рассказал экс-нардеп, общественный активист Борислав Береза.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"И это вредит поддержке Украины в США. Хотя кто это должен опровергнуть? Посол Украины в США? Так, Зеленский уже несколько месяцев не назначает посла. Стефанишин был уволен с должности 3 августа, но уже октябрь до сих пор нет посла в стране нашего стратегического партнера. Кстати, дипстрайков уже несколько дней нет не только по российским НПЗ, а по другим объектам. Даже по слогам Wildberries и Ozon нет ударов. Или я ошибаюсь? А по Киеву, Одессе, Сумам и Харьковщине, Днепропетровщине, Николаевщине рашисты били даже этой ночью. Это такая новая тактика от Зеленского? Вопросов все больше", – отметил экс-парламентарий.

Береза отмечает, возвращаясь к заявлению Трампа, стоит сказать, что президент США сказал, что проблема якобы связана не столько с ситуацией на Ближнем Востоке, сколько с перебоями в работе российских нефтеперерабатывающих заводов.

"Российские нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводят из строя с достаточно тревожной скоростью. Если бы этого не происходило, у нас не было бы проблем с дизельным горючим. Происходящее между Россией и Украиной стало самой большой проблемой для рынка дизельного горючего", — отметил глава Белого дома.

Также издание "Комментарии" сообщало — по словам Трампа, именно атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру стали одним из ключевых факторов нынешних проблем на рынке. Он также предположил, что без ударов по российским энергетическим объектам ситуация с дизельным топливом могла бы складываться иначе.

"Происходящее между Россией и Украиной стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива", — подчеркнул Дональд Трамп.



