Підсумки 2025 року для України: головні перемоги та поразки

Кравцев Сергей
Чим ближче до кінця року, тим більше приводів підбивати підсумки. Ось і президент України Володимир Зеленський під кінець року розкрив всі пункти мирного плану, який обговорюється Україною, США та Росією вже другий місяць. Щоправда, на багато болючих питань щодо настання миру в Україні досі немає відповідей. Портал "Коментарі" вирішив піти іншим шляхом, запропонувавши експертам позначити топ-перемоги та поразки (проблеми) України у 2025 році.
Підсумки 2025 року
Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна зазначила, що 2025-й рік, як і попередні роки, був наповнений як перемогами, так і поразками.
Ще однією перемогою Анна Малкіна називає ті події, що відбулися на дипломатичному фронті і це – створення Коаліції охочих, майданчику для координації підтримки України.
Анна Малкіна зауважує, серед топ-поразок на першому місті стоять гучні корупційні скандали.
Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко говорить, що бачить 2025-й рік, як період "стратегічної розтяжки".
Ігор Петренко назвав свої ТОП-перемоги 2025 року:
• Дипломатична суб’єктність та "План 20 пунктів". Оприлюднення Зеленським деталізованого мирного плану, узгодженого з Вашингтоном, стало головною перемогою на міжнародній арені. Україна перестала бути об’єктом переговорів і стала автором документа, який включає чіткі безпекові гарантії (аналог Статті 5 НАТО) та пріоритетний вступ до ЄС.
• Технологічний паритет. У 2025 році виробничі потужності українського ВПК досягли вражаючих показників (до 4 млн дронів на рік). Це дозволило нівелювати перевагу РФ у живій силі та старій бронетехніці, перетворивши війну на змагання інтелекту та технологій.
• Фінансова стійкість. Рішення ЄС про виділення масштабного пакету допомоги у 90 млрд євро (грудень 2025) стало рятівним колом, яке запобігло гіперінфляції та дефолту на тлі сповільнення росту ВВП до 2%.
• Локальні успіхи на фронті. Попри тиск, ЗСУ вдалося провести успішні контратаки на Куп'янському та Покровському напрямках, що змусило Кремль визнати неможливість швидкого захоплення Донеччини.
При цьому експерт зауважує, що не обійшлося й без гучних поразок та проблем (викликів), серед яких:
• Енергетична та економічна втома. Постійні атаки на критичну інфраструктуру призвели до того, що енергосистема працює "на межі". Уповільнення ВВП до 2,1% та падіння агросектору свідчать про те, що економіка війни досягла свого плато.
• Тупик переговорного процесу. Хоча план оприлюднено, Росія офіційно відкинула ключові пункти (зокрема щодо територіальної цілісності та НАТО). Це створює небезпеку перетворення "миру" на чергову фазу "заморозки", де Україна залишається в зоні ризику.
• Соціальна напруга та мобілізаційний ресурс. Внутрішні конфлікти навколо процесів мобілізації та втома суспільства від 1400 днів війни стали серйозним політичним викликом для влади. Питання "справедливого миру" досі не має консенсусної відповіді всередині країни.
• Демографічна криза. 2025 рік не став роком масового повернення біженців. Відсутність чітких термінів закінчення війни змушує мільйони українців остаточно інтегруватися за кордоном.
