Підсумки 2025 року для України: головні перемоги та поразки

Чим ближче до кінця року, тим більше приводів підбивати підсумки. Ось і президент України Володимир Зеленський під кінець року розкрив всі пункти мирного плану, який обговорюється Україною, США та Росією вже другий місяць. Щоправда, на багато болючих питань щодо настання миру в Україні досі немає відповідей. Портал "Коментарі" вирішив піти іншим шляхом, запропонувавши експертам позначити топ-перемоги та поразки (проблеми) України у 2025 році.

Підсумки 2025 року

2025-й був наповнений як перемогами, так і поразками

Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна зазначила, що 2025-й рік, як і попередні роки, був наповнений як перемогами, так і поразками.

"Особисто для мене цей рік запамʼятався безпрецедентною операцією "Павутиння", яка призвела до знищення літаків стратегічної авіації в глибокому російському тилу. Ця операція і її результати показали, що в РФ жодна "глибина" не гарантує безпеки і ця операція точно увійде в світові підручники з воєнного мистецтва. Менш ефектною, але не менш вражаючою став перший світовий рекорд – збиття російського бойового літака українським морським дроном у травні цього року. Ця подія стала важливою не лише як рекорд, а як демонстрація сили і підтвердження того, що в Чорному морі Україна продовжує переписувати правила війни", – зазначила політолог.

Ще однією перемогою Анна Малкіна називає ті події, що відбулися на дипломатичному фронті і це – створення Коаліції охочих, майданчику для координації підтримки України.

"І хоча на перший погляд можуть виникнути сумніви щодо його ефективності, але це однозначне визнання, що питання України стало невідʼємним питанням архітектури Європи", – зазначила експерт.

Анна Малкіна зауважує, серед топ-поразок на першому місті стоять гучні корупційні скандали.

"Міндічгейт" вразив суспільство абсолютною цинічністю і аморальністю фігурантів справи і коштував посади очільнику Офісу президента. Але водночас стає зрозумілим, що косметичний ремонт системи у вигляді чергових звільнень тих, кого спіймали на корупції, радикально нічого не змінює. І від цього опускаються руки і у цивільних і, що найголовніше, у військових, які захищають Україну ціною власних життів", – констатувала політолог.

2025-й став роком "важкого реалізму"

Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко говорить, що бачить 2025-й рік, як період "стратегічної розтяжки".

"Це був рік, коли Україна зуміла перехопити ініціативу в дипломатичному порядку денному, але водночас зіткнулася з критичним виснаженням внутрішніх ресурсів", – зазначив експерт.

Ігор Петренко назвав свої ТОП-перемоги 2025 року:

• Дипломатична суб’єктність та "План 20 пунктів". Оприлюднення Зеленським деталізованого мирного плану, узгодженого з Вашингтоном, стало головною перемогою на міжнародній арені. Україна перестала бути об’єктом переговорів і стала автором документа, який включає чіткі безпекові гарантії (аналог Статті 5 НАТО) та пріоритетний вступ до ЄС.

• Технологічний паритет. У 2025 році виробничі потужності українського ВПК досягли вражаючих показників (до 4 млн дронів на рік). Це дозволило нівелювати перевагу РФ у живій силі та старій бронетехніці, перетворивши війну на змагання інтелекту та технологій.

• Фінансова стійкість. Рішення ЄС про виділення масштабного пакету допомоги у 90 млрд євро (грудень 2025) стало рятівним колом, яке запобігло гіперінфляції та дефолту на тлі сповільнення росту ВВП до 2%.

• Локальні успіхи на фронті. Попри тиск, ЗСУ вдалося провести успішні контратаки на Куп'янському та Покровському напрямках, що змусило Кремль визнати неможливість швидкого захоплення Донеччини.

При цьому експерт зауважує, що не обійшлося й без гучних поразок та проблем (викликів), серед яких:

• Енергетична та економічна втома. Постійні атаки на критичну інфраструктуру призвели до того, що енергосистема працює "на межі". Уповільнення ВВП до 2,1% та падіння агросектору свідчать про те, що економіка війни досягла свого плато.

• Тупик переговорного процесу. Хоча план оприлюднено, Росія офіційно відкинула ключові пункти (зокрема щодо територіальної цілісності та НАТО). Це створює небезпеку перетворення "миру" на чергову фазу "заморозки", де Україна залишається в зоні ризику.

• Соціальна напруга та мобілізаційний ресурс. Внутрішні конфлікти навколо процесів мобілізації та втома суспільства від 1400 днів війни стали серйозним політичним викликом для влади. Питання "справедливого миру" досі не має консенсусної відповіді всередині країни.

• Демографічна криза. 2025 рік не став роком масового повернення біженців. Відсутність чітких термінів закінчення війни змушує мільйони українців остаточно інтегруватися за кордоном.

"Загалом 2025 рік став роком, коли Україна виграла час і сформувала фундамент для майбутньої архітектури безпеки, але не змогла остаточно зняти екзистенційну загрозу з боку РФ. Це рік "важкого реалізму", де ми нарешті змінили емоційні очікування на конкретні розрахунки", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

