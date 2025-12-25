Итоги 2025 года для Украины: главные победы и поражения

Чем ближе к концу года, тем больше поводов подводить итоги. Вот и президент Украины Владимир Зеленский к концу года раскрыл все пункты мирного плана, который обсуждается Украиной, США и Россией уже второй месяц. Правда, на многие болезненные вопросы о наступлении мира в Украине все еще нет ответов. Портал "Комментарии" решил пойти по другому пути, предложив экспертам обозначить топ-победы и поражения (проблемы) Украины в 2025 году.

Итоги 2025 года

2025-й был наполнен как победами, так и поражениями

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что 2025-й год, как и предыдущие годы, был наполнен как победами, так и поражениями.

"Лично для меня этот год запомнился беспрецедентной операцией "Паутина", приведшей к уничтожению самолетов стратегической авиации в глубоком российском тылу. Эта операция и ее результаты показали, что в РФ ни одна "глубина" не гарантирует безопасность, и эта операция точно войдет в мировые учебники по военному искусству. Менее эффектным, но не менее впечатляющим стал первый мировой рекорд – сбивание российского боевого самолета украинским морским дроном в мае этого года. Это событие стало важным не только как рекорд, но и как демонстрация силы и подтверждение того, что в Черном море Украина продолжает переписывать правила войны", – отметила политолог.

Еще одной победой Анна Малкина называет события, которые произошли на дипломатическом фронте и это – создание Коалиции желающих, площадки для координации поддержки Украины.

"И хотя на первый взгляд могут возникнуть сомнения в его эффективности, но это однозначное признание, что вопрос Украины стал неотъемлемым вопросом архитектуры Европы", – отметила эксперт.

Анна Малкина отмечает, что среди топ-поражений на первом городе стоят громкие коррупционные скандалы.

"Миндичгейт" поразил общество абсолютной циничностью и безнравственностью фигурантов дела и стоил должности главе Офиса президента. Но в то же время становится ясно, что косметический ремонт системы в виде очередных увольнений тех, кого поймали на коррупции, радикально ничего не меняет. И от этого опускаются руки и у гражданских и, что самое главное, у военных, защищающих Украину ценой собственных жизней", – констатировала политолог.

2025-й стал годом "тяжелого реализма"

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко говорит, что видит 2025 год как период "стратегической растяжки".

"Это был год, когда Украина сумела перехватить инициативу в дипломатической повестке дня, но вместе с тем столкнулась с критическим истощением внутренних ресурсов", – отметил эксперт.

Игорь Петренко назвал свои ТОП-победы 2025 года:

• Дипломатическая субъектность и "План 20 пунктов". Обнародование Зеленским детализированного мирного плана, согласованного с Вашингтоном, стало главной победой на международной арене. Украина перестала быть объектом переговоров и стала автором документа, включающего четкие гарантии безопасности (аналог статьи 5 НАТО) и приоритетное вступление в ЕС.

• Технологический паритет. В 2025 году производственные мощности украинского ВПК достигли впечатляющих показателей (до 4 млн дронов в год). Это позволило нивелировать преимущество РФ в живой силе и старой бронетехнике, превратив войну в соревнования интеллекта и технологий.

• Финансовая стойкость. Решение ЕС о выделении масштабного пакета помощи в 90 млрд евро (декабрь 2025) стало спасительным кругом, предотвратившим гиперинфляцию и дефолт на фоне замедления роста ВВП до 2%.

• Локальные успехи на фронте. Несмотря на давление, ВСУ удалось провести успешные контратаки на Купянском и Покровском направлениях, что заставило Кремль признать невозможность быстрого захвата Донбасса.

При этом эксперт отмечает, что не обошлось и без громких поражений и проблем (вызовов), среди которых:

• Энергетическая и экономическая усталость. Постоянные атаки на критическую инфраструктуру привели к тому, что энергосистема работает "на грани". Замедление ВВП до 2,1% и падение агросектора говорят о том, что экономика войны достигла своего плато.

• Тупик переговорного процесса. Хотя план обнародован, Россия официально отвергла ключевые пункты (в частности, территориальную целостность и НАТО). Это создает опасность превращения "мира" в очередную фазу "заморозки", где Украина остается в зоне риска.

• Социальное напряжение и мобилизационный ресурс. Внутренние конфликты вокруг процессов мобилизации и усталость общества с 1400 дней войны стали серьезным политическим вызовом для власти. Вопрос "справедливого мира" до сих пор не имеет консенсусного ответа внутри страны.

• Демографический кризис. 2025 год не стал годом массового возвращения беженцев. Отсутствие четких сроков окончания войны вынуждает миллионы украинцев окончательно интегрироваться за границей.

"В целом 2025 стал годом, когда Украина выиграла время и сформировала фундамент для будущей архитектуры безопасности, но не смогла окончательно снять экзистенциальную угрозу со стороны РФ. Это год "тяжелого реализма", где мы наконец-то изменили эмоциональные ожидания на конкретные расчеты", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

