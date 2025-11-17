Підрив колії у Польщі: в УЗ розповіли, чи це вплинуло графік поїздів в Україну

У Польщі стався вибух дорогою на маршруті Варшава-Люблін. Він є важливим для постачання допомоги в Україну. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Варто зазначити, що сьогодні вранці стало відомо, що залізничні колії на маршруті Варшава-Люблін, яким йде допомога Україні, були пошкоджені. Попередньо, влада Польщі розглядала версію диверсії. Варто зауважити, що цей маршрут має важливе логістичне значення. Зокрема, для постачання допомоги Україні.

Машиніст поїзда телефоном повідомив про пошкодження інфраструктури поблизу Жичина в Гарволинському повіті Мазовецького воєводства, неподалік станції PKP Mika.

В "Укрзалізниці" уточнили, що, за даними польської сторони, відбулася спроба диверсії на ділянці "Варшава — Люблін". Там спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії.

"Продовжується розслідування. Рух здійснюється суміжними шляхами. Вплив на графік нашого поїзда Київ-Варшава: 25 хвилин, всі стикувальні поїзди до наших пересадкових поїздів у Хелм – також за графіком", — повідомили в компанії.

