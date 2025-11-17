Подрыв пути в Польше: в УЗ рассказали, повлияло ли это график поездов в Украину

Рубрики
Кравцев Сергей
В Польше произошел взрыв на пути на маршруте Варшава-Люблин. Он является важным для поставки помощи в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
Поезд. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, сегодня утром стало известно, что железнодорожные пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому идет помощь Украине, были повреждены. Предварительно, власти Польши рассматривали версию диверсии. Стоит заметить, что этот маршрут имеет важное логистическое значение. В частности, для поставки помощи Украине.
Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении инфраструктуры вблизи Жичина в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства, недалеко от станции PKP Mika.
В "Укрзализныце" уточнили, что по данным польской стороны, состоялась попытка диверсии на участке "Варшава — Люблин". Там сработало взрывное устройство, которое разрушило участок пути.
Читайте также на портале "Комментарии" — железнодорожный путь в Польше, который является ключевым для поставки помощи Украине, взорвали диверсанты. Информацию об этом подтвердил польский премьер Дональд Туск.
По его словам, подтвердились самые плохие подозрения – на линии Варшава-Люблин у села Мика произошел акт диверсии.