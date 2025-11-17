Подрыв пути в Польше: в УЗ рассказали, повлияло ли это график поездов в Украину

В Польше произошел взрыв на пути на маршруте Варшава-Люблин. Он является важным для поставки помощи в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Поезд. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, сегодня утром стало известно, что железнодорожные пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому идет помощь Украине, были повреждены. Предварительно, власти Польши рассматривали версию диверсии. Стоит заметить, что этот маршрут имеет важное логистическое значение. В частности, для поставки помощи Украине.

Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении инфраструктуры вблизи Жичина в Гарволинском уезде Мазовецкого воеводства, недалеко от станции PKP Mika.

В "Укрзализныце" уточнили, что по данным польской стороны, состоялась попытка диверсии на участке "Варшава — Люблин". Там сработало взрывное устройство, которое разрушило участок пути.

"Продолжается расследование. Движение осуществляется по смежным путям. Влияние на график нашего поезда Киев-Варшава: +25 минут, все стыковочные поезда к нашим пересадочным поездам в Хелм – также по графику", — сообщили в компании.

По его словам, подтвердились самые плохие подозрения – на линии Варшава-Люблин у села Мика произошел акт диверсии.

"Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожный путь. На месте происшествия работают службы экстренной помощи и прокуратура. Сообщалось о повреждениях по той же линии, ближе к Люблину", — написал Туск в сети Х.



