Петиція про заборону російськомовних сайтів в Україні зібрала 25 тисяч голосів — тепер слово за урядом

Електронна петиція до Кабінету міністрів України щодо заборони російськомовних версій сайтів зібрала необхідні 25 тисяч підписів і буде офіційно розглянута урядом. Про це повідомляє "Українська літературна газета" з посиланням на платформу електронних петицій.

Українці вимагають повної заборони російськомовних версій сайтів: петиція вже на столі Кабміну

Автор ініціативи, Олександр Леоненко, заявив, що російськомовні версії українських сайтів — це не просто мовне питання, а загроза інформаційній безпеці. У зверненні він пише: "Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян — то навіщо ми створюємо сайти для ворога? Якщо для іноземців — міжнародною мовою є англійська. Якщо для українців — то всі українці зобов’язані володіти державною мовою відповідно до законодавства".

Леоненко наголосив, що російська мова в онлайн-середовищі України — це "інструмент культурної та інформаційної експансії країни-агресора" і "колоніальний рудимент". Тому він закликає Кабінет міністрів розробити законопроєкт про повну заборону створення і функціонування російськомовних версій сайтів на території України.

Також автор вимагає чітко визначити відповідальність для власників та адміністраторів вебресурсів, які не дотримуватимуться нових мовних вимог.

У разі підтримки Кабміном, ініціатива може стати основою для розгляду відповідного законопроєкту у Верховній Раді. Питання може викликати широку суспільну дискусію, адже торкається не лише мови, а й національної безпеки, інформаційного простору та прав громадян.

