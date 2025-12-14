logo_ukra

BTC/USD

88295

ETH/USD

3066.42

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Петиція про заборону російськомовних сайтів в Україні зібрала 25 тисяч голосів — тепер слово за урядом
commentss НОВИНИ Всі новини

Петиція про заборону російськомовних сайтів в Україні зібрала 25 тисяч голосів — тепер слово за урядом

«Це рудимент колоніального минулого»: автор звернення закликає уряд зафіксувати відповідальність за мовне порушення.

14 грудня 2025, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Електронна петиція до Кабінету міністрів України щодо заборони російськомовних версій сайтів зібрала необхідні 25 тисяч підписів і буде офіційно розглянута урядом. Про це повідомляє "Українська літературна газета" з посиланням на платформу електронних петицій.

Петиція про заборону російськомовних сайтів в Україні зібрала 25 тисяч голосів — тепер слово за урядом

Українці вимагають повної заборони російськомовних версій сайтів: петиція вже на столі Кабміну

Автор ініціативи, Олександр Леоненко, заявив, що російськомовні версії українських сайтів — це не просто мовне питання, а загроза інформаційній безпеці. У зверненні він пише: "Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян — то навіщо ми створюємо сайти для ворога? Якщо для іноземців — міжнародною мовою є англійська. Якщо для українців — то всі українці зобов’язані володіти державною мовою відповідно до законодавства".

Леоненко наголосив, що російська мова в онлайн-середовищі України — це "інструмент культурної та інформаційної експансії країни-агресора" і "колоніальний рудимент". Тому він закликає Кабінет міністрів розробити законопроєкт про повну заборону створення і функціонування російськомовних версій сайтів на території України.

Також автор вимагає чітко визначити відповідальність для власників та адміністраторів вебресурсів, які не дотримуватимуться нових мовних вимог.

У разі підтримки Кабміном, ініціатива може стати основою для розгляду відповідного законопроєкту у Верховній Раді. Питання може викликати широку суспільну дискусію, адже торкається не лише мови, а й національної безпеки, інформаційного простору та прав громадян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що в Угорщині десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки прем’єр-міністра Віктора Орбана. Масові акції протесту охопили Будапешт після появи відео з моментами жорстокого поводження з дітьми у державній виправній установі для неповнолітніх. Скандал різко загострив політичну ситуацію в країні за чотири місяці до парламентських виборів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини