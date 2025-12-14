Петиция о запрете русскоязычных сайтов в Украине собрала 25 тысяч голосов - теперь слово за правительством

Электронная петиция в Кабинет министров Украины по запрету русскоязычных версий сайтов собрала необходимые 25 тысяч подписей и будет официально рассмотрена правительством. Об этом сообщает Украинская литературная газета со ссылкой на платформу электронных петиций.

Украинцы требуют полного запрета русскоязычных версий сайтов: петиция уже на столе Кабмина

Автор инициативы Александр Леоненко заявил, что русскоязычные версии украинских сайтов — это не просто языковой вопрос, а угроза информационной безопасности . В обращении он пишет: "Для кого предусмотрена русскоязычная версия сайтов в Украине? Если для россиян — зачем мы создаем сайты для врага? Если для иностранцев – международным языком является английский. Если для украинцев — все украинцы обязаны владеть государственным языком в соответствии с законодательством".

Леоненко подчеркнул, что русский язык в онлайн-среде Украины – это "инструмент культурной и информационной экспансии страны-агрессора" и "колониальный рудимент". Поэтому он призывает Кабинет министров разработать законопроект о полном запрете создания и функционирования русскоязычных версий сайтов на территории Украины .

Также автор требует четко определить ответственность для владельцев и администраторов веб-ресурсов, которые не будут соблюдать новые языковые требования.

В случае поддержки Кабмином, инициатива может стать основанием для рассмотрения соответствующего законопроекта в Верховной Раде. Вопрос может вызвать широкую общественную дискуссию, ведь касается не только языка, но и национальной безопасности, информационного пространства и прав граждан .

