Перська затока на межі: скільки може стояти нафта після чергових атак Ірану

В акваторії Перської затоки за одну ніч сталася серія нових інцидентів із іноземними судами. Під атаки потрапили щонайменше три кораблі на тлі стрімкої ескалації напруженості навколо Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світових постачань нафти та газу. Про це повідомляє CNBC.

Судна у Перській затоці. Фото: з відкритих джерел

За даними UK Maritime Trade Operations, контейнеровоз був уражений невідомим снарядом приблизно за 35 морських миль на північ від порту Порт Джебель-Алі біля Дубаї в Об'єднані Арабські Емірати. Після удару на борту спалахнула невелика пожежа. Однак, за попередніми даними, весь екіпаж залишився живим і не отримав серйозних травм.

Ще два інциденти сталися біля узбережжя Іраку. У водах біля порту Порт Умм-Каср неподалік Басра зіткнулися два іноземні нафтові танкери. Після аварії на судах спалахнула пожежа. За інформацією портових служб, внаслідок події загинула щонайменше одна людина, ще десятки моряків опинилися в небезпеці.

Рятувальним службам вдалося евакуювати 38 членів екіпажу із пошкоджених суден.

Експерти пов'язують зростання загроз для судноплавства із загостренням конфлікту навколо Ірану. Після авіаударів по іранських об'єктах, завданих США та Ізраїлю 28 лютого, рух суден через Ормузьку протоку помітно скоротився. Тегеран, за даними джерел, почав атакувати кораблі, які намагаються пройти через цей стратегічний коридор.

Ормузька протока з'єднує Перську та Оманську затоки і вважається однією з найважливіших енергетичних артерій світу – через неї зазвичай проходить близько 20% глобальних поставок нафти та газу.

Тим часом, представник іранського військового командування Ебрагім Зольфакарі попередив про можливі наслідки подальшої ескалації. За його словами, дестабілізація регіону може різко підняти ціни на енергоносії.

"Приготуйтеся до того, що ціна на нафту може досягти 200 доларів за барель, адже вартість нафти залежить від безпеки регіону", — заявив він.

