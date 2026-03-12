logo

Персидский залив на грани: сколько может стоять нефть после очередных атак Ирана
НОВОСТИ

Персидский залив на грани: сколько может стоять нефть после очередных атак Ирана

После ударов по Ирану суда в районе Ормузского пролива снова под огнем — один погибший, десятки моряков эвакуированы

12 марта 2026, 12:50
Автор:
Кравцев Сергей

В акватории Персидского залива за одну ночь произошла серия новых инцидентов с иностранными судами. Под атаки попали как минимум три корабля на фоне стремительной эскалации напряженности вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и газа. Об этом сообщает CNBC.

Персидский залив на грани: сколько может стоять нефть после очередных атак Ирана

Суда в Персидском заливе. Фото: из открытых источников

По данным UK Maritime Trade Operations, контейнеровоз был поражен неизвестным снарядом примерно в 35 морских милях к северу от порта Порт Джебель-Али возле Дубай в Объединенные Арабские Эмираты. После удара на борту вспыхнул небольшой пожар. Однако, по предварительным данным, весь экипаж остался жив и не получил серьезных травм.

Еще два инцидента произошли у побережья Ирака. В водах возле порта Порт Умм-Каср неподалеку от Басра столкнулись два иностранных нефтяных танкера. После аварии на судах вспыхнул пожар. По информации портовых служб, в результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще десятки моряков оказались в опасности.

Спасательным службам удалось эвакуировать 38 членов экипажа с поврежденных судов.

Эксперты связывают рост угроз для судоходства с обострением конфликта вокруг Иран. После авиаударов по иранским объектам, нанесенных США и Израиль 28 февраля, движение судов через Ормузский пролив заметно сократилось. Тегеран, по данным источников, начал атаковать корабли, которые пытаются пройти через этот стратегический коридор.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы и считается одной из самых важных энергетических артерий мира – через него обычно проходит около 20% глобальных поставок нефти и газа.

Тем временем представитель иранского военного командования Эбрагим Зольфакари предупредил о возможных последствиях дальнейшей эскалации. По его словам, дестабилизация региона может резко поднять цены на энергоносители.

"Приготовьтесь к тому, что цена на нефть может достичь 200 долларов за баррель, ведь стоимость нефти напрямую зависит от безопасности региона", — заявил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран собирается ударить по Калифорнии: Трамп отреагировал.



Источник: https://www.cnbc.com/2026/03/12/iran-war-persian-gulf-strait-of-hormuz-ships-uae-iraq.html
