Перше оновлення за 20 років: на Закарпатті відремонтували ключову дорогу завдяки вітроенергетичному проєкту
Перше оновлення за 20 років: на Закарпатті відремонтували ключову дорогу завдяки вітроенергетичному проєкту

На Закарпатті відремонтували дорогу стратегічного значення завдяки «Вітряні парки України».

26 листопада 2025, 18:00
У Нижньоворітській громаді на Закарпатті завершили поточний ремонт ділянки автошляху "Верецький перевал – Нижні Ворота" по вулиці Центральній — уперше за останні два десятиліття. Дорога, яка роками залишалася у критичному стані, була відновлена завдяки фінансовим надходженням до бюджету громади від інвестора УК "Вітряні парки України" та частково — за підтримки Закарпатської ОВА.

Перше оновлення за 20 років: на Закарпатті відремонтували ключову дорогу завдяки вітроенергетичному проєкту

На Закарпатті відремонтували ключову дорогу

Ця ділянка має стратегічне значення: вона забезпечує сполучення від Нижніх Воріт між селами Завадка, Верб’яж, Нова Розтока та Петрусовиця. Для місцевих жителів це довгоочікуване полегшення, адже саме стан дороги був одним із найболючіших питань на зустрічах із громадою.

Голова Нижньоворітської громади Іван Грига підкреслює: ремонт став можливим саме завдяки стабільним податковим надходженням від підприємства, що розвиває вітроенергетику в регіоні.

"Завдяки коштам, отриманим від компанії "Вітряні парки України", а саме ПДФО та 3% від генерації згідно договору про партнерство, громада змогла відремонтувати частину дороги Нижні Ворота – Верецький перевал, яка не ремонтувалася вже останні років 20. Значення воно для нашого населення має дуже велике. Людям було дуже важко добиратися цими ямами, розбивалися машини, а в зимовий період було обледеніння — легкові машини практично не могли їздити", — розповідає він.

Перше оновлення за 20 років: на Закарпатті відремонтували ключову дорогу завдяки вітроенергетичному проєкту - фото 2

За словами Івана Григи, окрім значного покращення мобільності, ремонт дороги безпосередньо вплинув на безпеку та комфорт дітей, які щодня добираються до Нижньоворітського ліцею.

"Діток тепер везуть до школи за 7–9 хвилин, а не за 25. Автобус громади не буде потребувати ремонту кожні три чи п’ять місяців. Покращення дороги — це великий стимул для місцевого населення", — каже голова громади.

Співпраця з інвестором уже приносить помітні результати: оновлюються садочки, школи, медичні заклади, а тепер — і дороги. А потенціал подальшого розвитку громади зростатиме разом із запуском усіх вітроустановок. Наразі ж там введено в експлуатацію 11 із запланованих 16 українських турбін.

"Громада, маючи такого партнера, як компанію “Вітряні парки України”, може планувати своє майбутнє. Уже є велике покращення в садочках, школах, медицині, дорогах. І надалі воно буде тільки покращуватися. Коли запрацюють усі вітряки, то доходів у громаду буде більше. Покращення для населення у перші два-три роки буде дуже значне", — підсумовує голова.

Перше оновлення за 20 років: на Закарпатті відремонтували ключову дорогу завдяки вітроенергетичному проєкту - фото 2

Варто відмітити, що УК "Вітряні парки України" першими в державі запровадили нову модель співпраці із громадами — договір соціального партнерства. За цими домовленостями 3% коштів від продажу електроенергії, виробленої вітряками, спрямовуються до місцевого бюджету і використовуються для інфраструктурних та соціальних проєктів: відновлення шкіл, доріг та інших об’єктів регіону.

У Нижньоворітській громаді вдячні мешканцям за розуміння під час проведення робіт і підтримку розвитку вітроенергетики. Саме такі партнерства дозволяють місцевій владі реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти, що змінюють якість життя людей.



