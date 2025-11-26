logo

Первое обновление за 20 лет: на Закарпатье отремонтировали ключевой путь благодаря ветроэнергетическому проекту
Первое обновление за 20 лет: на Закарпатье отремонтировали ключевой путь благодаря ветроэнергетическому проекту

На Закарпатье отремонтировали дорогу стратегического значения благодаря «Ветряные парки Украины».

26 ноября 2025, 18:00
Автор:
Slava Kot

В Нижневоротской общине на Закарпатье завершили текущий ремонт участка автодороги "Верецкий перевал – Нижние Ворота" по улице Центральной — впервые за последние два десятилетия. Дорога, которая годами оставалась в критическом состоянии, была восстановлена благодаря финансовым поступлениям в бюджет общества от инвестора УК "Ветряные парки Украины" и частично при поддержке Закарпатской ОВА.

В Закарпатье отремонтировали ключевую дорогу

Этот участок имеет стратегическое значение: он обеспечивает сообщение от Нижних Ворот между селами Завадка, Вербяж, Новая Розтока и Петрусовица. Для местных жителей это долгожданное облегчение, ведь именно состояние дороги было одним из самых болезненных вопросов на встречах с общиной.

Глава Нижневоротской общины Иван Грига подчеркивает: ремонт стал возможен именно благодаря стабильным налоговым поступлениям от предприятия, развивающего ветроэнергетику в регионе.

"Благодаря средствам, полученным от компании "Ветряные парки Украины", а именно НДФЛ и 3% от генерации согласно договору о партнерстве, община смогла отремонтировать часть дороги Нижние Ворота – Верецкий перевал, которая не ремонтировалась уже последние 20 лет. Значение оно для нашего населения имеет очень большое. Людям было очень тяжело добираться по этим ямам, разбивались машины, а в зимний период было обледенение — легковые машины практически не могли ездить", — рассказывает он.

По словам Ивана Григи, кроме значительного улучшения мобильности, ремонт дороги напрямую повлиял на безопасность и комфорт детей, ежедневно добирающихся в Нижневоротский лицей.

"Детей теперь везут в школу за 7–9 минут, а не за 25. Автобус общины не будет нуждаться в ремонте каждые три или пять месяцев. Улучшение дороги – это большой стимул для местного населения", – говорит председатель общины.

Сотрудничество с инвестором уже приносит заметные результаты: обновляются садики, школы, медицинские учреждения, а теперь и дороги. А потенциал дальнейшего развития общества будет расти вместе с запуском всех ветроустановок. Сейчас там введено в эксплуатацию 11 из запланированных 16 украинских турбин.

"Общество, имея такого партнера, как компанию "Ветряные парки Украины", может планировать свое будущее. Уже большое улучшение в садах, школах, медицине, дорогах. И дальше оно будет только улучшаться. Когда заработают все ветряные мельницы, то доходов в общину будет больше. Улучшение для населения в первые два-три года будет очень значительным", — заключает председатель.

Следует отметить, что УК "Ветряные парки Украины" первыми в государстве ввели новую модель сотрудничества с общинами – договор социального партнерства. По этим договоренностям 3% средств от продажи электроэнергии, производимой ветряными мельницами, направляются в местный бюджет и используются для инфраструктурных и социальных проектов: восстановление школ, дорог и других объектов региона.

В Нижневоротской общине благодарны жителям за понимание во время проведения работ и поддержку развития ветроэнергетики. Именно такие партнерства позволяют местным властям реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, изменяющие качество жизни людей.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
