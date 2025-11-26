Первое обновление за 20 лет: на Закарпатье отремонтировали ключевой путь благодаря ветроэнергетическому проекту

Рубрики
Slava Kot
В Нижневоротской общине на Закарпатье завершили текущий ремонт участка автодороги "Верецкий перевал – Нижние Ворота" по улице Центральной — впервые за последние два десятилетия. Дорога, которая годами оставалась в критическом состоянии, была восстановлена благодаря финансовым поступлениям в бюджет общества от инвестора УК "Ветряные парки Украины" и частично при поддержке Закарпатской ОВА.
В Закарпатье отремонтировали ключевую дорогу
Этот участок имеет стратегическое значение: он обеспечивает сообщение от Нижних Ворот между селами Завадка, Вербяж, Новая Розтока и Петрусовица. Для местных жителей это долгожданное облегчение, ведь именно состояние дороги было одним из самых болезненных вопросов на встречах с общиной.
Глава Нижневоротской общины Иван Грига подчеркивает: ремонт стал возможен именно благодаря стабильным налоговым поступлениям от предприятия, развивающего ветроэнергетику в регионе.
По словам Ивана Григи, кроме значительного улучшения мобильности, ремонт дороги напрямую повлиял на безопасность и комфорт детей, ежедневно добирающихся в Нижневоротский лицей.
Сотрудничество с инвестором уже приносит заметные результаты: обновляются садики, школы, медицинские учреждения, а теперь и дороги. А потенциал дальнейшего развития общества будет расти вместе с запуском всех ветроустановок. Сейчас там введено в эксплуатацию 11 из запланированных 16 украинских турбин.
Следует отметить, что УК "Ветряные парки Украины" первыми в государстве ввели новую модель сотрудничества с общинами – договор социального партнерства. По этим договоренностям 3% средств от продажи электроэнергии, производимой ветряными мельницами, направляются в местный бюджет и используются для инфраструктурных и социальных проектов: восстановление школ, дорог и других объектов региона.
В Нижневоротской общине благодарны жителям за понимание во время проведения работ и поддержку развития ветроэнергетики. Именно такие партнерства позволяют местным властям реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, изменяющие качество жизни людей.