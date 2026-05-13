Перевірити усіх заброньованих мажорів-ухилянтів, - рух Чесна мобілізація ініціює аудит блогерів, активістів та селебріті

Рух "Чесна мобілізація закликав правоохоронців перевірити підстави для бронювання або відстрочки всіх "селебріті", "блогерів", "антикорупціонерів", "активістів" та "журналістів", які використовують різноманітні схеми для ухилення від мобілізації. Про це йдеться в заяві руху.

"Поки одні українці місяцями сидять в окопах, ховають побратимів і повертаються додому пораненими, активісти та блогери цинічно прикриваються статусами, зв’язками, посвідченнями, фейковими посадами та гучними публічними заявами. Вони навчилися голосно повчати українців, хто і як має воювати, але коли черга доходить до них самих — раптом знаходяться десятки причин, аби залишитися в безпечних кав’ярнях та студіях. Це зневага до тих, хто реально тримає фронт. Тому рух "Чесна мобілізація закликає правоохоронців перевірити підстави для бронювання або відстрочки, в першу чергу, у всіх публічних осіб, які називають себе "лідерами думок", "селебріті", "блогерами", "антикорупціонерами", "активістами", "журналістами" та розповідають, що воювати мають всі, крім них", — йдеться в заяві.

Як зазначили представників руху, з них можна зібрати цілий "блогерський підрозділ". За їхніми словами, до нього мали б увійти голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, очільник фундації DE JURE Михайло Жернаков, блогер Данило Мокрик, журналіст Георгій Шабаєв та інші, хто за даними руху ухиляється від мобілізації.

"Це покращить мобілізацію статистично — військо поповниться рекрутами і вирівняє соціальну несправедливість, коли сотні шабуніних, мокриків, жернакових і шабаєвих тримають оборону в ресторанах та кофейнях Києва. Адже з них можна зібрати цілий блогерський підрозділ", — зазначили в "Чесній мобілізації".



Як наголошується в заяві, хоча за останні місяці правоохоронці викрили чимало організаторів схем ухилення від мобілізації, кількість заброньованих блогерів та активістів тільки множиться.

"Тільки за останні місяці правоохоронці викрили десятки зухвалих схем з ухилення від мобілізації. 40-річні "студенти", які жодного разу не відвідували навчального закладу. Фейкові "інваліди" та інші удавані хворі. "Працівники критичної інфраструктури", яких тисячами бронюють за собою цирки, тренажерні зали та ТРЦ. Блогери та журналісти, які у своїх трансляціях посилають всіх на фронт, а самі порішали собі бронь або відстрочку через мутні схеми. Громадські, антикорупційні та всякі інші активісти, які через зв’язки фіктивно оформилися до ЗСУ, а самі "служать" в столичних ресторанах. Ми підтримуємо викриття таких схем. Однак саме попит народжує пропозицію. Множиться все більше блогерів, антикорактивістів та інших публічних діячів, які таким чином ухиляються від армії", — наголосили представники руху "Чесна мобілізація".



