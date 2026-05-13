Проверить всех забронированных мажоров-уклончан, - движение Честная мобилизация инициирует аудит блоггеров, активистов и селебрити

Несмотря на разоблачение правоохранителями схем уклонения от мобилизации, количество забронированных блоггеров и активистов продолжает расти

13 мая 2026, 16:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Движение "Честная мобилизация призвало правоохранителей проверить основания для бронирования или отсрочки всех "селебрити", "блоггеров", "антикоррупционеров", "активистов" и "журналистов", использующих различные схемы для уклонения от мобилизации. Об этом говорится в заявлении движения.

Фото: из открытых источников


"Пока одни украинцы месяцами сидят в окопах, хоронят собратьев и возвращаются домой ранеными, активисты и блоггеры цинично прикрываются статусами, связями, удостоверениями, фейковыми должностями и громкими публичными заявлениями. Они научились громко поучать украинцев, кто и как должен воевать, но когда очередь доходит до них самих, вдруг находятся десятки причин, чтобы остаться в безопасных кафе и студиях. Это пренебрежение тем, кто реально держит фронт. Поэтому движение "Честная мобилизация призывает стражей порядка проверить основания для бронирования или отсрочки, в первую очередь, у всех публичных лиц, которые называют себя "лидерами мнений", "селебрити", "блогерами", "антикоррупционерами", "активистами", "журналистами" и рассказывают, что воевать должны все.


Как отметили представители движения, из них можно собрать целое "блогерское подразделение". По их словам, в него должны войти глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, руководитель фонда DE JURE Михаил Жернаков, блоггер Даниил Мокрик, журналист Георгий Шабаев и другие, кто по данным движения уклоняется от мобилизации.


"Это улучшит мобилизацию статистически – войско пополнится рекрутами и выровняет социальную несправедливость, когда сотни шабуниных, мокриков, жернаковых и шабаевых держат оборону в ресторанах и кофейнях Киева. Ведь с них можно собрать целое блогерское подразделение", — отметили в "Честной мобилизации".

Как отмечается в заявлении, хотя за последние месяцы стражи порядка разоблачили немало организаторов схем уклонения от мобилизации, количество забронированных блоггеров и активистов только умножается.


"Только за последние месяцы правоохранители разоблачили десятки дерзких схем по уклонению от мобилизации. 40-летние "студенты", ни разу не посещавшие учебное заведение. Фейковые "инвалиды" и другие притворные больные. Работники критической инфраструктуры, которых тысячами бронируют за собой цирки, тренажерные залы и ТРЦ. Блоггеры и журналисты, которые в своих трансляциях посылают всех на фронт, а сами решали себе бронь или отсрочку из-за мутных схем. Общественные, антикоррупционные и всякие другие активисты, из-за связей фиктивно оформившиеся в ВСУ, а сами "служат" в столичных ресторанах. Мы поддерживаем разоблачение таких схем. Однако именно спрос рождает предложение. Умножается все больше блоггеров, антикорактивистов и других публичных деятелей, таким образом уклоняющихся от армии", — отметили представители движения "Честная мобилизация".

Как сообщалось ранее, движение "Честная мобилизация" заявило о создании "Национального реестра уклонянтов", где будут размещены досье на блоггеров, антикоррупционных активистов, журналистов и других известных украинцев, уклоняющихся от службы в армии из-за различных схем.



