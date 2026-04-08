Перемир'я США та Ірану струснуло світ: такого з ціною на нафту не було останніх 6 років

Глобальні фінансові ринки різко відреагували на повідомлення про тимчасове припинення вогню між США та Іраном. Після тижнів напруженості інвестори отримали сигнал до перепочинку: нафта стрімко подешевшала, а фондові індекси по всьому світу пішли вгору, повідомляє Bloomberg.

Найбільш відчутний удар припав на сировинний сектор. Американська нафта WTI впала майже на 19% — це найбільше падіння за останні шість років. Еталонна марка Brent також суттєво просіла, втративши близько 13% та опустившись до позначки приблизно 95 доларів за барель. Ринки відреагували на рішення Дональда Трампа призупинити удари по Ірану, що відкриває перспективу відновлення поставок через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

На цьому фоні інвестори почали активно повертатись до ризикових активів. Індекс MSCI Азіатсько-Тихоокеанського регіону зріс на 4,5%, досягнувши тритижневого максимуму. Ф'ючерси на S&P 500 додали понад 2%, а європейські майданчики показали зростання понад 5%.

Паралельно посилилися очікування пом'якшення монетарної політики США. Учасники ринку знову закладають можливість зниження ставок Федеральної резервної системи, розраховуючи, що падіння цін на нафту уповільнить інфляцію. На цьому фоні долар послабшав, тоді як золото, традиційний захисний актив, подорожчало приблизно на 2%.

Попри сплеск оптимізму, аналітики закликають до обережності. За їхніми словами, ринки лише тимчасово відреагували на зниження геополітичної напруги, але ризики зберігаються. Перемир'я розраховане лише на два тижні, протягом яких сторони намагатимуться знайти довгострокове вирішення конфлікту.

Ключовим фактором залишається стабільність поставок через Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою. Будь-які нові збої можуть швидко повернути волатильність та обнулити поточне зростання.

