Перемирие США и Ирана встряхнуло мир: такого с ценой на нефть не было последние 6 лет

Глобальные финансовые рынки резко отреагировали на сообщение о временном прекращении огня между США и Ираном. После недель напряжённости инвесторы получили сигнал к передышке: нефть стремительно подешевела, а фондовые индексы по всему миру пошли вверх, сообщает Bloomberg.

Наиболее ощутимый удар пришёлся на сырьевой сектор. Американская нефть WTI рухнула почти на 19% — это крупнейшее падение за последние шесть лет. Эталонная марка Brent также существенно просела, потеряв около 13% и опустившись к отметке примерно 95 долларов за баррель. Рынки отреагировали на решение Дональда Трампа приостановить удары по Ирану, что открывает перспективу возобновления поставок через стратегически важный Ормузский пролив.

На этом фоне инвесторы начали активно возвращаться к рисковым активам. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 4,5%, достигнув трёхнедельного максимума. Фьючерсы на S&P 500 прибавили более 2%, а европейские площадки показали рост свыше 5%.

Параллельно усилились ожидания смягчения монетарной политики США. Участники рынка вновь закладывают вероятность снижения ставок Федеральной резервной системы, рассчитывая, что падение цен на нефть замедлит инфляцию. На этом фоне доллар ослаб, тогда как золото, традиционный защитный актив, подорожало примерно на 2%.

Несмотря на всплеск оптимизма, аналитики призывают к осторожности. По их словам, рынки лишь временно отреагировали на снижение геополитической напряжённости, но риски сохраняются. Перемирие рассчитано всего на две недели, в течение которых стороны попытаются найти долгосрочное решение конфликта.

Ключевым фактором остаётся стабильность поставок через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. Любые новые сбои могут быстро вернуть волатильность и обнулить текущий рост.

