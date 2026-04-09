Перемир'я США та Ірану: чи подешевшає паливо в Україні

Україна, як і багато інших країн Європи, зустріла новину про перемир'я між США та Іраном з надією на зниження цін на нафту, а відтак і на паливо на АЗС. Як перемир'я між США та Іраном вплине на вартість палива в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому непростому питанні, проаналізувавши думки експертів.

У нас вже законтрактовано значні обсяги палива на квітень

Енергетичний експерт Володимир Омельченко в інтерв'ю "24 Каналу" заявив, що зараз не слід очікувати, що ціни на паливо на українських АЗС швидко підуть униз на тлі новин про перемир'я, а відтак розблокування Ормузької протоки.

За прогнозами Омельченка, якщо ситуація надалі розвиватиметься позитивно, то реакція АЗС щодо вартості на пальне зможе проявитися лише за кілька тижнів.

"У нас вже законтрактовано значні обсяги палива на квітень. І ці контракти було укладено ще за старими високими цінами. Для того, щоб законтрактувати обсяги за новими цінами, потрібно, щоби минув час", – зазначив аналітик.

Загалом увесь цей процес може тривати навіть до 20 днів, адже попри укладання нових угод з новими цінами потрібен ще час на доставку палива до українських АЗС.

Крім того, Омельченко додає, що паливо в країні навпаки може навіть подорожчати за цей період і наблизитися до позначки 100 гривень за літр, доки не будуть заведені нові партії палива.

Зараз ціни на пальне не підуть униз

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в інтерв'ю "24 Каналу" зазначив, що очікувати здешевлення палива в Україні на тлі зниження ф'ючерсів на нафту все ж таки не варто.

"Справа в тому, що на тлі розмов про двотижневе перемир'я США та Ірану реальні ціни на нафту насправді не змінилися, відбулися лише зміни біржових котирувань. І всі ці коливання за останні місяці не мали настільки сильно впливати на ціни на українських АЗС. Те, що відбувалося, є нічим іншим, як спекуляцією", – зазначив експерт.

За словами Рябцева, зараз ціни на пальне не підуть униз, як очікується, а навпаки можуть навіть подорожчати, зокрема, може зрости вартість дизпалива.

"У нас немає встановленої стелі, до якої паливо може подорожчати. Це означає, що обмежень за ціною палива насправді немає і вона може зростати і зростати", – додав експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "блакитного палива" буде більше: яка сусідня країна підставить плече Україні.



