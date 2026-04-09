Перемирие США и Ирана: подешевеет ли топливо в Украине

Украина, как и многие другие страны Европы, встретила новость о перемирии между США и Ираном с надеждой на снижение цен на нефть, а, следовательно, и на топливо на АЗС. Как перемирие между США и Ираном повлияет на стоимость топлива в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этом непростом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

У нас уже законтрактованы значительные объемы топлива на апрель

Энергетический эксперт Владимир Омельченко в интервью "24 Каналу" заявил, что сейчас не следует ожидать, что цены на топливо на украинских АЗС быстро пойдут вниз на фоне новостей о перемирии, а следовательно, разблокирования Ормузского пролива.

По прогнозам Омельченко, если ситуация в дальнейшем будет развиваться положительно, то реакция АЗС по стоимости на топливо сможет проявиться лишь через несколько недель.

"У нас уже законтрактованы значительные объемы топлива на апрель. И эти контракты были заключены еще по старым высоким ценам. Для того, чтобы законтрактовать объемы по новым ценам, нужно, чтобы прошло время", – отметил аналитик.

В общем весь этот процесс может длиться даже до 20 дней, ведь несмотря на заключение новых соглашений с новыми ценами, нужно еще время на доставку топлива в украинские АЗС.

Кроме того, Омельченко добавляет, что топливо в стране наоборот может даже подорожать за этот период и приблизиться к отметке в 100 гривен за литр, пока не будут заведены новые партии топлива.

Сейчас цены на топливо не пойдут вниз

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в интервью "24 Каналу" отметил, что ожидать удешевления топлива в Украине на фоне снижения фьючерсов на нефть, все же не стоит.

"Дело в том, что на фоне разговоров о двухнедельном перемирии США и Ирана, реальные цены на нефть на самом деле не изменились, произошли лишь изменения биржевых котировок. И все эти колебания за последние месяцы не должны были настолько сильно влиять на цены на украинских АЗС. То, что происходило, является не чем иным, как спекуляцией", – отметил эксперт.

По словам Рябцева, сейчас цены на топливо не пойдут вниз, как ожидается, а наоборот могут даже подорожать, в частности может вырасти стоимость дизтоплива.

"У нас нет установленного потолка, до которого топливо может подорожать. Это означает, что ограничений по цене на топливо на самом деле нет и она может расти и расти", – добавил эксперт.

