Перемирие США и Ирана: подешевеет ли топливо в Украине

Кравцев Сергей
Украина, как и многие другие страны Европы, встретила новость о перемирии между США и Ираном с надеждой на снижение цен на нефть, а, следовательно, и на топливо на АЗС. Как перемирие между США и Ираном повлияет на стоимость топлива в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этом непростом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Энергетический эксперт Владимир Омельченко в интервью "24 Каналу" заявил, что сейчас не следует ожидать, что цены на топливо на украинских АЗС быстро пойдут вниз на фоне новостей о перемирии, а следовательно, разблокирования Ормузского пролива.
По прогнозам Омельченко, если ситуация в дальнейшем будет развиваться положительно, то реакция АЗС по стоимости на топливо сможет проявиться лишь через несколько недель.
В общем весь этот процесс может длиться даже до 20 дней, ведь несмотря на заключение новых соглашений с новыми ценами, нужно еще время на доставку топлива в украинские АЗС.
Кроме того, Омельченко добавляет, что топливо в стране наоборот может даже подорожать за этот период и приблизиться к отметке в 100 гривен за литр, пока не будут заведены новые партии топлива.
Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в интервью "24 Каналу" отметил, что ожидать удешевления топлива в Украине на фоне снижения фьючерсов на нефть, все же не стоит.
По словам Рябцева, сейчас цены на топливо не пойдут вниз, как ожидается, а наоборот могут даже подорожать, в частности может вырасти стоимость дизтоплива.
