Перемир'я на межі краху: у чому Іран уже звинуватив США

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що угода про припинення вогню зі США є "нерозумною" і не може бути реалізована у нинішньому вигляді.

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Вашингтон порушив три з десяти ключових умов, висунутих Тегераном для зупинення бойових дій.

Двотижневе перемир'я між США, Ізраїлем та Іраном, про яке раніше оголосив президент Дональд Трамп, опинилося під загрозою зриву ще до повноцінного набрання чинності.

Нагадаємо, ініціатива прозвучала менш як за півтори години до ультиматуму Тегерану з вимогою відкрити Ормузьку протоку для судноплавства. Незважаючи на політичну напругу, ринки США на цьому тлі короткочасно зросли.

Ключовим каменем спотикання стали умови угоди. Іран наполягає на праві стягувати плату за прохід суден через Ормузьку протоку, тоді як Білий дім категорично відкидає таку можливість. Додаткові розбіжності виникли й довкола статусу бойових дій у Лівані. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що перемир'я не розповсюджується на операції проти "Хезболли", що суперечить заявам посередників.

Тим часом ситуація на місцях стрімко погіршується. Ізраїль посилив удари по густонаселених районах Бейрута. За даними ліванської сторони, за один день загинули щонайменше 182 особи, сотні отримали поранення. У відповідь Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, що посилило ризики глобальної енергетичної кризи.

На цьому фоні Пакистан заявив про готовність прийняти новий раунд переговорів уже у п'ятницю до Ісламабаду. Американську делегацію, як очікується, очолить віце-президент Джей Ді Венс. Проте перспективи досягнення довгострокового світу залишаються вкрай невизначеними.

