Перемирие на грани краха: в чем Иран уже обвинил США
НОВОСТИ

Перемирие на грани краха: в чем Иран уже обвинил США

Разные версии сделки, удары по Бейруту и закрытый Ормуз: конфликт выходит на новый виток

9 апреля 2026, 07:01
Кравцев Сергей

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что соглашение о прекращении огня с США является "неразумным" и не может быть реализовано в нынешнем виде. 

США и Иран. Фото: из открытых источников

По его словам, Вашингтон нарушил три из десяти ключевых условий, выдвинутых Тегераном для остановки боевых действий.

Двухнедельное перемирие между США, Израилем и Ираном, о котором ранее объявил президент Дональд Трамп, оказалось под угрозой срыва еще до полноценного вступления в силу. 

Напомним, инициатива прозвучала менее чем за полтора часа до ультиматума Тегерану с требованием открыть Ормузский пролив для судоходства. Несмотря на политическую напряженность, рынки США на этом фоне кратковременно выросли.

Ключевым камнем преткновения стали условия соглашения. Иран настаивает на праве взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, тогда как Белый дом категорически отвергает такую возможность. Дополнительные разногласия возникли и вокруг статуса боевых действий в Ливане. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие не распространяется на операции против "Хезболлы", что противоречит заявлениям посредников.

Тем временем ситуация на местах стремительно ухудшается. Израиль усилил удары по густонаселенным районам Бейрут. По данным ливанской стороны, за один день погибли не менее 182 человек, сотни получили ранения. В ответ Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, что усилило риски глобального энергетического кризиса.

На этом фоне Пакистан заявил о готовности принять новый раунд переговоров уже в пятницу в Исламабад. Американскую делегацию, как ожидается, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако перспективы достижения долгосрочного мира остаются крайне неопределенными.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США загорелась новая дискуссия вокруг реального состояния войны с Ираном. Как сообщает The Washington Post, заявления главы Пентагона Пит Гегсет могут быть слишком оптимистичными и обманывать не только общество, но и президента Дональд Трамп.




Источник: https://apnews.com/live/iran-war-israel-trump-04-08-2026
