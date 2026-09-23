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Перехід на зимовий час 2026: стало відомо, коли саме українці переведуть стрілки годинників

«Біологічно легший перехід»: лікарі дали поради українцям щодо зміни часового режиму в умовах війни

23 вересня 2026, 11:31
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Недилько Ксения

З наближенням глибокої осені українське суспільство готується до традиційного повернення до стандартного географічного часу, який відповідає другому часовому поясу. Сезонне зміщення графіків безпосередньо впливає на роботу залізничного, авіаційного та автомобільного міжміського транспорту, який курсує виключно за єдиним внутрішнім розкладом, хоча для суден у відкритому океані лічба традиційно ведеться за міжнародною системою часових поясів.

Перехід на зимовий час 2026: стало відомо, коли саме українці переведуть стрілки годинників

Ілюстративне фото

Експерти зазначають, що адаптація до оновленого добового ритму потребує завчасної уваги, аби мінімізувати стрес для нервової та серцево-судинної систем.

"Повернення до стандартного часу — "стрілки назад" на годину — як правило вважається біологічно легшим для організму, ніж весняний перехід на літній час, — заспокоюють пацієнтів профільні медичні фахівці, констатуючи, що додаткова година відпочинку позитивно сприймається тілом. Водночас лікарі застерігають від легковажності: — У декого все одно можуть виникати перепади тиску, головний біль, сонливість або безсоння. Не виключаються навіть загострення хронічних хвороб і тривожних розладів, тому ставитися до цього варто як до неминучої зміни, яку необхідно пережити з мінімальним дискомфортом".

Для полегшення перехідного періоду медики рекомендують скоригувати раціон, суттєво зменшити вживання кофеїну та повністю відмовитися від алкоголю чи важкої їжі безпосередньо перед відпочинком. Проте фахівці визнають, що класичні поради з плавної підготовки, які практикувалися у минулі роки, зазнали серйозних змін через реалії сьогодення.

Медики наголошують, що через постійні воєнні загрози, нічні повітряні тривоги та ворожі обстріли стабільний графік сну для багатьох українців став недосяжним, тому акцент варто змістити на загальне зміцнення організму та гігієну споживання інформації.

"При поверненні до стандартного часу уникайте синього світла від екранів телефонів чи планшетів за 1 годину до сну, — наполегливо радять лікарі, закликаючи громадян менше читати стрічки новин у ліжку. Обґрунтовуючи фізіологічні процеси під час відпочинку, експерти резюмували: — Яскраве світло ввечері затримує початок вироблення мелатоніну, ускладнюючи засинання. Оптимальна тривалість сну для здоров'я складає 7–9 годин. Також намагайтеся більше рухатися на свіжому повітрі — оптимально проходити щодня 10 тисяч кроків та перебувати на вулиці не менше 30 хвилин".

Завдяки дотриманню цих простих і доступних кожному правил, процес синхронізації внутрішнього біологічного годинника з новими астрономічними параметрами відбудеться максимально непомітно, забезпечуючи збереження високої працездатності та гарного самопочуття.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кава бадьорить не всіх: чому на одних кофеїн діє годинами, а інших майже не бере.



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