Перехід на зимовий час 2026: стало відомо, коли саме українці переведуть стрілки годинників

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Недилько Ксения
З наближенням глибокої осені українське суспільство готується до традиційного повернення до стандартного географічного часу, який відповідає другому часовому поясу. Сезонне зміщення графіків безпосередньо впливає на роботу залізничного, авіаційного та автомобільного міжміського транспорту, який курсує виключно за єдиним внутрішнім розкладом, хоча для суден у відкритому океані лічба традиційно ведеться за міжнародною системою часових поясів.
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Експерти зазначають, що адаптація до оновленого добового ритму потребує завчасної уваги, аби мінімізувати стрес для нервової та серцево-судинної систем.
Для полегшення перехідного періоду медики рекомендують скоригувати раціон, суттєво зменшити вживання кофеїну та повністю відмовитися від алкоголю чи важкої їжі безпосередньо перед відпочинком. Проте фахівці визнають, що класичні поради з плавної підготовки, які практикувалися у минулі роки, зазнали серйозних змін через реалії сьогодення.
Медики наголошують, що через постійні воєнні загрози, нічні повітряні тривоги та ворожі обстріли стабільний графік сну для багатьох українців став недосяжним, тому акцент варто змістити на загальне зміцнення організму та гігієну споживання інформації.
Завдяки дотриманню цих простих і доступних кожному правил, процес синхронізації внутрішнього біологічного годинника з новими астрономічними параметрами відбудеться максимально непомітно, забезпечуючи збереження високої працездатності та гарного самопочуття.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що кава бадьорить не всіх: чому на одних кофеїн діє годинами, а інших майже не бере.