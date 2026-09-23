Переход на зимнее время 2026: стало известно, когда украинцы переведут стрелки часов

С приближением глубокой осени украинское общество готовится к традиционному возвращению к стандартному географическому времени, соответствующему второму часовому поясу. Сезонное смещение графиков оказывает непосредственное влияние на работу железнодорожного, авиационного и автомобильного междугородного транспорта, который курсирует исключительно по единому внутреннему расписанию, хотя для судов в открытом океане цифра традиционно ведется по международной системе часовых поясов.

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Эксперты отмечают, что адаптация к обновленному суточному ритму требует преждевременного внимания, чтобы минимизировать стресс для нервной и сердечно-сосудистой систем.

"Возвращение к стандартному времени – "стрелки назад" в час – как правило считается биологически более легким для организма, чем весенний переход на летнее время, – успокаивают пациентов профильные медицинские специалисты, констатируя, что дополнительный час отдыха положительно воспринимается телом. В то же время врачи предостерегают от легкомыслия: — У некоторых все равно могут возникать перепады давления, головная боль, сонливость или бессонница. Не исключаются даже обострения хронических болезней и тревожных расстройств, поэтому относиться к этому следует как к неизбежному изменению, которое необходимо пережить с минимальным дискомфортом".

Для облегчения переходного периода медики рекомендуют скорректировать рацион, существенно снизить употребление кофеина и полностью отказаться от алкоголя или тяжелой пищи непосредственно перед отдыхом. Однако специалисты признают, что классические советы по плавной подготовке, которые практиковались в прошлые годы, претерпели серьезные изменения из-за сегодняшних реалий.

Медики отмечают, что из-за постоянных военных угроз, ночных воздушных тревог и вражеских обстрелов стабильный график сна для многих украинцев стал недосягаемым, поэтому акцент стоит сместить на общее укрепление организма и гигиену потребления информации.

"При возвращении к стандартному времени избегайте синего света от экранов телефонов или планшетов за 1 час до сна, — настойчиво советуют врачи, призывая граждан меньше читать новости в постели. Обосновывая физиологические процессы во время отдыха, эксперты резюмировали: — Яркий свет вечером задерживает начало выработки мелатонина, затрудняя засыпание. Оптимальная продолжительность сна для здоровья составляет 7-9 часов. Также старайтесь больше двигаться на свежем воздухе – оптимально проходить каждый день 10 тысяч шагов и находиться на улице не менее 30 минут".

Благодаря соблюдению этих простых и доступных каждому правил процесс синхронизации внутренних биологических часов с новыми астрономическими параметрами произойдет максимально незаметно, обеспечивая сохранение высокой работоспособности и хорошего самочувствия.

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