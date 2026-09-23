Переход на зимнее время 2026: стало известно, когда украинцы переведут стрелки часов

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
С приближением глубокой осени украинское общество готовится к традиционному возвращению к стандартному географическому времени, соответствующему второму часовому поясу. Сезонное смещение графиков оказывает непосредственное влияние на работу железнодорожного, авиационного и автомобильного междугородного транспорта, который курсирует исключительно по единому внутреннему расписанию, хотя для судов в открытом океане цифра традиционно ведется по международной системе часовых поясов.
Иллюстративное фото
Эксперты отмечают, что адаптация к обновленному суточному ритму требует преждевременного внимания, чтобы минимизировать стресс для нервной и сердечно-сосудистой систем.
Для облегчения переходного периода медики рекомендуют скорректировать рацион, существенно снизить употребление кофеина и полностью отказаться от алкоголя или тяжелой пищи непосредственно перед отдыхом. Однако специалисты признают, что классические советы по плавной подготовке, которые практиковались в прошлые годы, претерпели серьезные изменения из-за сегодняшних реалий.
Медики отмечают, что из-за постоянных военных угроз, ночных воздушных тревог и вражеских обстрелов стабильный график сна для многих украинцев стал недосягаемым, поэтому акцент стоит сместить на общее укрепление организма и гигиену потребления информации.
Благодаря соблюдению этих простых и доступных каждому правил процесс синхронизации внутренних биологических часов с новыми астрономическими параметрами произойдет максимально незаметно, обеспечивая сохранение высокой работоспособности и хорошего самочувствия.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что кофе бодрит не всех: почему на одних кофеин действует часами, а других почти не берет .