Переговори США та Ірану зірвалися в останній момент: у Білому домі пояснили несподівану відміну

Запланований раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми був несподівано відкладений буквально напередодні зустрічі. У Білому домі повідомили, що віце-президент Джей Ді Венс переніс поїздку до Швейцарії, де мали відбутися консультації між представниками двох країн.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

За офіційною версією, причиною відміни стали складні логістичні обставини. Однак за дипломатичним формулюванням ховається ширша криза на Близькому Сході. На тлі військової напруженості, що триває в регіоні, іранська делегація також відмовилася від участі в переговорах, що унеможливило проведення зустрічі.

Особлива увага до переговорів була прикута після нещодавньої угоди між Вашингтоном та Тегераном, яка дозволила відновити вільний рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку. Цей маршрут має критичне значення для світового енергетичного ринку, тому його розблокування стало важливою міжнародною подією.

Однак усередині США домовленість викликала серйозні суперечки. Ряд республіканців у Конгресі звинуватили адміністрацію у надмірних поступках Ірану. Критики вважають, що пом'якшення обмежень може дати Тегерану доступ до значних фінансових ресурсів та послабити тиск на іранську владу.

На тлі наростаючої критики Джей Ді Венс був змушений особисто виступити на захист політики Білого дому. Віце-президент наголосив, що економічні послаблення безпосередньо залежать від виконання Іраном взятих на себе зобов'язань.

За його словами, подальше розширення пільг можливе лише за дотримання домовленостей. А якщо ні, то Вашингтон залишає за собою право оперативно повернути обмежувальні заходи.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Швейцарії підтвердили відміну переговорів, які планувалося провести на курорті Бюргеншток. Нові дати зустрічі поки що не називаються, що посилює невизначеність навколо подальшої долі американо-іранського діалогу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив гучну заяву про Іран і попередив світ про нову катастрофу.



