Переговоры США и Ирана сорвались в последний момент: в Белом доме объяснили неожиданную отмену

Запланированный раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе был неожиданно отложен буквально накануне встречи. В Белом доме сообщили, что вице-президент Джей Ди Венс перенес поездку в Швейцарию, где должны были состояться консультации между представителями двух стран.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

По официальной версии, причиной отмены стали сложные логистические обстоятельства. Однако за дипломатической формулировкой скрывается более широкий кризис на Ближнем Востоке. На фоне продолжающейся военной напряженности в регионе иранская делегация также отказалась от участия в переговорах, что сделало проведение встречи невозможным.

Особое внимание к переговорам было приковано после недавнего соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которое позволило восстановить свободное движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Этот маршрут имеет критическое значение для мирового энергетического рынка, поэтому его разблокирование стало важным международным событием.

Однако внутри США договоренность вызвала серьезные споры. Ряд республиканцев в Конгрессе обвинил администрацию в чрезмерных уступках Ирану. Критики считают, что смягчение ограничений может дать Тегерану доступ к значительным финансовым ресурсам и ослабить давление на иранские власти.

На фоне нарастающей критики Джей Ди Венс был вынужден лично выступить в защиту политики Белого дома. Вице-президент подчеркнул, что экономические послабления напрямую зависят от выполнения Ираном взятых на себя обязательств.

По его словам, дальнейшее расширение льгот возможно только при соблюдении договоренностей. В противном случае Вашингтон оставляет за собой право оперативно вернуть ограничительные меры.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Швейцарии подтвердили отмену переговоров, которые планировалось провести на курорте Бюргеншток. Новые даты встречи пока не называются, что усиливает неопределенность вокруг дальнейшей судьбы американо-иранского диалога.

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