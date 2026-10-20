Переговори про мир виходять на новий рівень: куди тепер збираються посланці Трампа

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф цього тижня вирушать до Норвегії для нового раунду переговорів, пов'язаних із припиненням війни в Україні. Очікується, що у обговореннях візьме участь президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Майбутні контакти відбуваються на тлі ускладнення відносин між Києвом та Вашингтоном. Українська сторона стурбована обмеженнями у роботі супутникових систем Starshield та можливим скороченням обміну розвідувальною інформацією, необхідною для запобігання російським атакам.

Ще одним предметом розбіжностей залишаються постачання американського озброєння. За даними одного із співрозмовників Reuters, міністр оборони США Піт Хегсет досі не санкціонував передачу останнього пакету зброї, закупленого союзниками НАТО в рамках програми PURL.

При цьому джерело не змогло підтвердити, чи входять до затриманого пакета ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Саме такі перехоплювачі мають особливе значення для України на тлі загрози російським балістичним ударам.

Раніше Володимир Зеленський повідомив американським сенаторам, що Київ зазнає нестачі засобів перехоплення і не отримує чітких пояснень щодо обмежень співпраці зі США. Український президент також розповів про пропозицію тимчасово призупинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на постачання необхідних ракет.

Можлива зустріч у Норвегії може стати майданчиком для обговорення подальших умов американської підтримки та перспектив припинення бойових дій. Однак поки що невідомо, які саме пропозиції сторони мають намір винести на переговори та чи приведуть контакти до конкретних домовленостей.

Білий дім офіційно не прокоментував інформацію про поїздку американських представників та затримку поставок. Тому участь Зеленського, порядок денний зустрічі та подальші кроки переговорників вимагають додаткового підтвердження.

Головна інтрига – чи вдасться Вашингтону та Києву подолати розбіжності щодо військової допомоги та одночасно просунутися до обговорення умов завершення війни.

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