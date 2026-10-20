Переговоры о мире выходят на новый уровень: куда теперь собираются посланники Трампа

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Норвегию для нового раунда переговоров, связанных с прекращением войны в Украине. Ожидается, что в обсуждениях примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

Предстоящие контакты проходят на фоне осложнения отношений между Киевом и Вашингтоном. Украинская сторона обеспокоена ограничениями в работе спутниковых систем Starshield и возможным сокращением обмена разведывательной информацией, необходимой для предупреждения российских атак.

Еще одним предметом разногласий остаются поставки американского вооружения. По данным одного из собеседников Reuters, министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не санкционировал передачу последнего пакета оружия, закупленного союзниками по НАТО в рамках программы PURL.

При этом источник не смог подтвердить, входят ли в задержанный пакет ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Именно такие перехватчики имеют особое значение для Украины на фоне угрозы российских баллистических ударов.

Ранее Владимир Зеленский сообщил американским сенаторам, что Киев испытывает нехватку средств перехвата и не получает четких объяснений относительно ограничений сотрудничества с США. Украинский президент также рассказал о предложении временно приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на поставку необходимых ракет.

Возможная встреча в Норвегии может стать площадкой для обсуждения дальнейших условий американской поддержки и перспектив прекращения боевых действий. Однако пока неизвестно, какие именно предложения стороны намерены вынести на переговоры и приведут ли контакты к конкретным договоренностям.

Белый дом официально не прокомментировал информацию о поездке американских представителей и задержке поставок. Поэтому участие Зеленского, повестка встречи и дальнейшие шаги переговорщиков требуют дополнительного подтверждения.

Главная интрига – удастся ли Вашингтону и Киеву преодолеть разногласия по военной помощи и одновременно продвинуться к обсуждению условий завершения войны.

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