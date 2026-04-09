Переговори на межі провалу: чому Трамп заходить у іранський глухий кут

Президент США Дональд Трамп готується до складних переговорів з Іраном на тлі хиткого перемир’я на Близькому Сході та зростаючих сумнівів щодо його тривалості. Про це повідомляє The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американську делегацію представлятимуть віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер. Перед ними стоїть амбітне завдання – за два тижні розв’язати суперечності, що накопичувалися десятиліттями.

Втім, експерти вже попереджають: стартові позиції сторін вкрай слабкі. Колишній переговірник США Роберт Меллі зазначає, що навіть базові параметри перемир’я залишаються спірними, а Вашингтон і Тегеран вже конфліктують щодо його умов.

Додаткової напруги додає позиція Ірану. Спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США та Ізраїль у порушенні попередніх домовленостей і поставив під сумнів доцільність самих переговорів. Водночас Тегеран не демонструє ознак готовності відкрити Ормузька протока, що залишається ключовим фактором глобальної енергетичної стабільності.

Попри жорстку риторику, обидві сторони мають стимули до діалогу. Іран виснажений війною, тоді як Трамп стикається з внутрішнім тиском – від зростання цін на енергоносії до невдоволення виборців напередодні політичних перегонів.

Ключове протиріччя залишається незмінним: Іран наполягає на праві збагачувати уран, тоді як США вимагають повної відмови від цього. За оцінками аналітиків, швидкої великої угоди не буде – максимум сторони зможуть домовитися про часткові компроміси, оминаючи найгостріші питання.

