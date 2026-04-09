Переговоры на грани провала: почему Трамп заходит в иранский тупик

Президент США Дональд Трамп готовится к сложным переговорам с Ираном на фоне шаткого перемирия на Ближнем Востоке и растущих сомнений в его продолжительности. Об этом сообщает The New York Times.

Американскую делегацию будут представлять вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Виткофф и советник Джаред Кушнер. Перед ними стоит амбициозная задача – через две недели разрешить накапливавшиеся десятилетиями противоречия.

Впрочем, эксперты уже предупреждают: стартовые позиции сторон крайне слабы. Бывший переговорщик США Роберт Мелли отмечает, что даже базовые параметры перемирия остаются спорными, а Вашингтон и Тегеран уже конфликтуют по поводу его условий.

Дополнительное напряжение добавляет позиция Ирана. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф обвинил США и Израиль в нарушении предварительных договоренностей и поставил под вопрос целесообразность самих переговоров. В то же время Тегеран не демонстрирует признаков готовности открыть Ормузский пролив, остающийся ключевым фактором глобальной энергетической стабильности.

Несмотря на жесткую риторику, обе стороны имеют стимулы к диалогу. Иран истощен войной, тогда как Трамп сталкивается с внутренним давлением – от роста цен на энергоносители до недовольства избирателей накануне политической гонки.

Ключевое противоречие остается неизменным: Иран настаивает на праве обогащать уран, в то время как США требуют полного отказа от этого. По оценкам аналитиков, скорой крупной сделки не будет – максимум стороны смогут договориться о частичных компромиссах, обходя самые острые вопросы.

