Переговорам кінець: чому Україна більше не може розраховувати на допомогу від США

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Кравцев Сергей
Поки Україна чекає тиску на агресора, Трамп домовляється з Путіним про пальне. Після розмови 9 жовтня він оголосив майбутні поставки приблизно 4,8 млн тонн дизелю на американський і світовий ринки. Понад 300 тисяч тонн – негайно, 500 тисяч – у листопаді, мільйон – після цього. Ще 3 мільйони – залежно від стану російських НПЗ. Останнє уточнення особливо показове. Про це розповів екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан.
Україна та США. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, США самі виробляють близько 5,3 млн барелів дистилятного пального на добу, переважно дизелю. Внутрішнє споживання – близько 3,8 млн у середньому за останні чотири тижні. Америка також багато експортує. Проблема – високі світові ціни й низькі запаси. Трампу потрібне здешевлення пального перед виборами 3 листопада.
За його словами, політичний результат уже вимальовується: Росії відкривають можливість заробляти, а конкретних зобов’язань припинити агресію за підсумками розмови не оголошено. Тим часом Буданов і Умєров намагаються про щось домовитися з Віткоффом і Кушнером, але чого варті ці переговори, якщо Трамп паралельно відкриває Путіну шлях до нових заробітків?
Раніше "Коментарі" писали – після розмови з Трампом Путін тріумфує: яке рішення Кремль розпорядився терміново скасувати.