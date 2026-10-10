Переговорам кінець: чому Україна більше не може розраховувати на допомогу від США

Поки Україна чекає тиску на агресора, Трамп домовляється з Путіним про пальне. Після розмови 9 жовтня він оголосив майбутні поставки приблизно 4,8 млн тонн дизелю на американський і світовий ринки. Понад 300 тисяч тонн – негайно, 500 тисяч – у листопаді, мільйон – після цього. Ще 3 мільйони – залежно від стану російських НПЗ. Останнє уточнення особливо показове. Про це розповів екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, США самі виробляють близько 5,3 млн барелів дистилятного пального на добу, переважно дизелю. Внутрішнє споживання – близько 3,8 млн у середньому за останні чотири тижні. Америка також багато експортує. Проблема – високі світові ціни й низькі запаси. Трампу потрібне здешевлення пального перед виборами 3 листопада.

"Але звідки дизель візьме Путін? Росія обмежила його експорт до кінця жовтня й сама нарощує імпорт. Лише Білорусь за дев’ять місяців поставила їй 675 тисяч тонн дизелю – вп’ятеро більше, ніж торік. ГУР також виявило поставки понад 562 тисяч тонн бензину й дизелю морем протягом липня–вересня. Імпорт та експорт можуть співіснувати. Але підтвердженого ресурсу під усю обіцянку наразі не показали. Зняття обмежень на торгівлю не ремонтує уражені українськими дронами НПЗ", – зазначив Вадим Трюхан.

За його словами, політичний результат уже вимальовується: Росії відкривають можливість заробляти, а конкретних зобов’язань припинити агресію за підсумками розмови не оголошено. Тим часом Буданов і Умєров намагаються про щось домовитися з Віткоффом і Кушнером, але чого варті ці переговори, якщо Трамп паралельно відкриває Путіну шлях до нових заробітків?

"Після цієї відверто гидкої угоди мій висновок однозначний: Україні більше не слід розраховувати на США як на надійну опору. Схоже, нашу безпеку Вашингтон готовий розмінювати на дешевий дизель, білоруський калій, рідкісноземельні метали та інші комерційні вигоди", – констатував експерт.

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