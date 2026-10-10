Переговорам конец: почему Украина больше не может рассчитывать на помощь от США

Пока Украина ожидает давления на агрессора, Трамп договаривается с Путиным о горючем. После разговора 9 октября он объявил будущие поставки примерно 4,8 млн. тонн дизеля на американский и мировой рынки. Более 300 тысяч тонн – немедленно, 500 тысяч – в ноябре, миллион – после этого. Еще 3 миллиона – в зависимости от состояния российских НПЗ. Последнее уточнение особенно показательно. Об этом рассказал экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан.

Украина и США. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, США сами производят около 5,3 млн баррелей дистиллятного горючего в сутки, преимущественно дизеля. Внутреннее потребление – около 3,8 млн. в среднем за последние четыре недели. Америка также многое экспортирует. Проблема – высокие мировые цены и низкие запасы. Трампу нужно удешевление горючего перед выборами 3 ноября.

Но откуда дизель возьмет Путин? Россия ограничила его экспорт до конца октября и сама наращивает импорт. Только Беларусь за девять месяцев поставила ей 675 тысяч тонн дизеля – в пять раз больше, чем в прошлом. ГУР также выявило поставки более 562 тысяч тонн бензина и дизеля по морю в течение июля–сентября. Импорт и экспорт могут сосуществовать. Но подтвержденный ресурс во все обещание пока не был показан. Снятие ограничений на торговлю не ремонтирует пораженные украинскими дронами НПЗ", – отметил Вадим Трюхан.

По его словам, политический результат уже вырисовывается: России открывают возможность зарабатывать, а конкретные обязательства прекратить агрессию по итогам разговора не объявлены. Между тем, Буданов и Умеров пытаются о чем-то договориться с Виткоффом и Кушнером, но чего стоят эти переговоры, если Трамп параллельно открывает Путину путь к новым заработкам?

"После этого откровенно противного соглашения мой вывод однозначен: Украине больше не следует рассчитывать на США как на надежную опору. Похоже, нашу безопасность Вашингтон готов разменивать на дешевый дизель, белорусский калий, редкоземельные металлы и другие коммерческие выгоды", – отметил эксперт.

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