Пентагон у паніці: який крок Китаю застав США зненацька

Пентагон за дорученням Конгресу США опублікував нову доповідь, присвячену розвитку збройних сил Китаю та потенційним ризикам для національної безпеки Сполучених Штатів. Як повідомляє Bloomberg, документ став першою подібною оцінкою, оприлюдненою під час другої адміністрації президента США Дональда Трампа.

США та Китай. Фото: з відкритих джерел

У звіті докладно описується, як Народно-визвольна армія Китаю стрімко нарощує можливості та стає більш технологічною та стійкою. Автори доповіді зазначають, що Пекін з обережністю ставиться до масштабних домовленостей із Вашингтоном, водночас аналізуючи уроки війни Росії проти України. Зокрема, Китай посилює тиск на Тайвань, уважно вивчаючи помилки та обмеження російської армії.

У документі також наголошується, що Китай та Росія продовжують поглиблювати стратегічне партнерство, яке, за оцінкою Пентагону, "майже напевно" ґрунтується на спільному прагненні протистояти США. Водночас співпраця Москви та Пекіна стримується взаємною недовірою, яка, як і раніше, зберігається між сторонами.

Як пише Bloomberg з посиланням на доповідь, китайські збройні сили знаходяться в стадії "історичного нарощування військової могутності", що робить територію США "уразливішою" для потенційних загроз. Особливе занепокоєння експертів викликає випередження Китаєм США у розробці гіперзвукової зброї.

На цьому тлі адміністрація Трампа просуває проект системи протиракетної оборони "Золотий купол", яка має захистити країну не лише від гіперзвукових технологій, а й від традиційних балістичних ракет. Публікація доповіді була невдовзі після оприлюднення Стратегії національної безпеки, де більший акцент був зроблений на проблеми Західної півкулі та внутрішні виклики, ніж на загрозу з боку Китаю.

Раніше адміністрація Джо Байдена неодноразово називала КНР головним геополітичним конкурентом США, здатним змінити міжнародний порядок, наголошуючи на необхідності протидії посиленню китайської армії.

