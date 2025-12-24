Пентагон в панике: какой шаг Китая застал США врасплох

Пентагон по поручению Конгресса США опубликовал новый доклад, посвященный развитию вооруженных сил Китая и потенциальным рискам для национальной безопасности Соединенных Штатов. Как сообщает Bloomberg, документ стал первой подобной оценкой, обнародованной в период второй администрации президента США Дональда Трампа.

США и Китай. Фото: из открытых источников

В отчете подробно описывается, как Народно-освободительная армия Китая стремительно наращивает возможности и становится более технологичной и устойчивой. Авторы доклада отмечают, что Пекин с осторожностью относится к масштабным договоренностям с Вашингтоном, одновременно анализируя уроки войны России против Украины. В частности, Китай усиливает давление на Тайвань, внимательно изучая ошибки и ограничения российской армии.

В документе также подчеркивается, что Китай и Россия продолжают углублять стратегическое партнерство, которое, по оценке Пентагона, "почти наверняка" основано на общем стремлении противостоять США. Вместе с тем сотрудничество Москвы и Пекина сдерживается взаимным недоверием, которое по-прежнему сохраняется между сторонами.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на доклад, китайские вооруженные силы находятся в стадии "исторического наращивания военной мощи", что делает территорию США "все более уязвимой" для потенциальных угроз. Особую обеспокоенность экспертов вызывает опережение Китаем США в разработке гиперзвукового оружия.

На этом фоне администрация Трампа продвигает проект системы противоракетной обороны "Золотой купол", которая должна защитить страну не только от гиперзвуковых технологий, но и от традиционных баллистических ракет. Публикация доклада последовала вскоре после обнародования Стратегии национальной безопасности, где больший акцент был сделан на проблемы Западного полушария и внутренние вызовы, чем на угрозу со стороны Китая.

Ранее администрация Джо Байдена неоднократно называла КНР главным геополитическим конкурентом США, способным изменить международный порядок, подчеркивая необходимость противодействия усилению китайской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пентагон бьет тревогу: Китай тихо развернул сотни ядерных ракет у границ.



