logo

BTC/USD

86914

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пентагон в панике: какой шаг Китая застал США врасплох
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон в панике: какой шаг Китая застал США врасплох

В Пентагоне заявили, что наращивание военной мощи Китая делает США уязвимыми

24 декабря 2025, 07:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пентагон по поручению Конгресса США опубликовал новый доклад, посвященный развитию вооруженных сил Китая и потенциальным рискам для национальной безопасности Соединенных Штатов. Как сообщает Bloomberg, документ стал первой подобной оценкой, обнародованной в период второй администрации президента США Дональда Трампа.

Пентагон в панике: какой шаг Китая застал США врасплох

США и Китай. Фото: из открытых источников

В отчете подробно описывается, как Народно-освободительная армия Китая стремительно наращивает возможности и становится более технологичной и устойчивой. Авторы доклада отмечают, что Пекин с осторожностью относится к масштабным договоренностям с Вашингтоном, одновременно анализируя уроки войны России против Украины. В частности, Китай усиливает давление на Тайвань, внимательно изучая ошибки и ограничения российской армии.

В документе также подчеркивается, что Китай и Россия продолжают углублять стратегическое партнерство, которое, по оценке Пентагона, "почти наверняка" основано на общем стремлении противостоять США. Вместе с тем сотрудничество Москвы и Пекина сдерживается взаимным недоверием, которое по-прежнему сохраняется между сторонами.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на доклад, китайские вооруженные силы находятся в стадии "исторического наращивания военной мощи", что делает территорию США "все более уязвимой" для потенциальных угроз. Особую обеспокоенность экспертов вызывает опережение Китаем США в разработке гиперзвукового оружия.

На этом фоне администрация Трампа продвигает проект системы противоракетной обороны "Золотой купол", которая должна защитить страну не только от гиперзвуковых технологий, но и от традиционных баллистических ракет. Публикация доклада последовала вскоре после обнародования Стратегии национальной безопасности, где больший акцент был сделан на проблемы Западного полушария и внутренние вызовы, чем на угрозу со стороны Китая.

Ранее администрация Джо Байдена неоднократно называла КНР главным геополитическим конкурентом США, способным изменить международный порядок, подчеркивая необходимость противодействия усилению китайской армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пентагон бьет тревогу: Китай тихо развернул сотни ядерных ракет у границ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-23/china-s-military-buildup-makes-us-vulnerable-pentagon-report-says
Теги:

Новости

Все новости