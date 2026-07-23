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Пенсію можуть збільшити на 20%: хто з українців має сам оформити доплату

Держава щомісяця сплачує додаткову надбавку, проте без заяви гроші не нараховують навіть тим, хто має повне право на пільгу

23 липня 2026, 09:29
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Кравцев Сергей

Частина українських пенсіонерів може щомісяця одержувати підвищені виплати завдяки спеціальній державній пільзі для мешканців гірських населених пунктів. Однак, автоматично така надбавка не призначається – для її оформлення необхідно пройти встановлену процедуру.

Пенсію можуть збільшити на 20%: хто з українців має сам оформити доплату

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Таке право передбачено Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні". Одержувачами доплати можуть стати громадяни, котрі постійно проживають або працюють у населених пунктах, які мають офіційний статус гірничих.

Сьогодні такі території розташовані у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. При цьому обов'язковою умовою є фактичне проживання чи робота у гірській місцевості щонайменше шість місяців поспіль. Також враховується, щоб людина не знаходилася тривалий час за кордоном і не сплачувала єдиного соціального внеску в іншому населеному пункті.

Розмір доплати становить 20% прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. За нинішніх показників це приблизно 472 гривні щомісяця. При цьому надбавку можна отримати одночасно з іншими пенсійними виплатами. Наприклад, якщо пенсіонеру вже призначено вікову доплату після досягнення 80 років, загальний розмір додаткових виплат може перевищити тисячу гривень.

Для оформлення пільги необхідно спершу отримати посвідчення мешканця гірського населеного пункту в органі місцевого самоврядування, потім подати заяву до Пенсійного фонду та дочекатися перевірки документів.

Крім того, з лютого 2026 року скористатися цією пільгою отримали можливість і внутрішньо переміщені особи, якщо вони оселилися у гірській місцевості та відповідають встановленим вимогам. Водночас у призначенні доплати можуть відмовити, якщо реєстрація виявиться формальною або пенсія вже виплачується за місцем проживання у негірному населеному пункті.

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Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/95-%D0%B2%D1%80
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