Пенсию могут увеличить на 20%: кто из украинцев должен сам оформить доплату

Часть украинских пенсионеров может ежемесячно получать повышенные выплаты благодаря специальной государственной льготе для жителей горных населенных пунктов. Однако автоматически такая надбавка не назначается – для ее оформления необходимо пройти установленную процедуру.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Такое право предусмотрено Законом Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине". Получателями доплаты могут стать граждане, которые постоянно проживают или работают в населенных пунктах, имеющих официальный статус горных.

Сегодня такие территории расположены в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. При этом обязательным условием является фактическое проживание или работа в горной местности не менее шести месяцев подряд. Также учитывается, чтобы человек не находился длительное время за границей и не уплачивал единый социальный взнос в другом населенном пункте.

Размер доплаты составляет 20% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. При нынешних показателях это примерно 472 гривны ежемесячно. При этом надбавку можно получать одновременно с другими пенсионными выплатами. Например, если пенсионеру уже назначена возрастная доплата после достижения 80 лет, общий размер дополнительных выплат может превысить тысячу гривен.

Для оформления льготы необходимо сначала получить удостоверение жителя горного населенного пункта в органе местного самоуправления, затем подать заявление в Пенсионный фонд и дождаться проверки документов.

Кроме того, с февраля 2026 года воспользоваться этой льготой получили возможность и внутренне перемещенные лица, если они поселились в горной местности и соответствуют установленным требованиям. В то же время в назначении доплаты могут отказать, если регистрация окажется формальной либо пенсия уже выплачивается по месту проживания в негорном населенном пункте.

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