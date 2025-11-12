logo_ukra

Україні у шоці: стало відомо про катастрофу через корупційний скандал в енергетиці

Корупційний скандал в енергетиці може підірвати західну підтримку України

12 листопада 2025, 10:05
Масштабні корупційні скандали у сфері енергетики, що були викриті НАБУ та САП, серйозно впливають на міжнародний авторитет України. Вже зараз спостерігаються відмови від допомоги з боку приватних донорів, які раніше були готові інвестувати у розвиток енергетичної інфраструктури, заявив Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Партнери Україні у шоці: стало відомо про катастрофу через корупційний скандал в енергетиці

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що після скандалу важко вести переговори із західними партнерами щодо додаткової підтримки енергетичного сектору, особливо перед настанням складного зимового періоду.

"Вчора я отримав дзвінок від приватних донорів, які планували придбати трансформатор для Сумської області. Прочитавши новини про корупційні викриття, вони заявили, що вважають: Україна може дозволити собі придбати трансформатор самостійно, а прізвища причетних їм відомі. Вони відмовляються від угоди і радять звертатися в майбутньому", — розповів Нагорняк.

Експерти підкреслюють, що подібні ситуації серйозно підривають міжнародну репутацію країни. Напередодні зимового сезону це може бути використано противником для посилення тиску на Україну.

Раніше політолог Ігор Чаленко також застерігав про негативні наслідки корупції в енергетичній сфері. За його словами, розкриті факти можуть підірвати довіру партнерів енергетичної коаліції та створити серйозні проблеми у співпраці.

"Цей скандал б’є по репутації. Партнери можуть ставити конкретні запитання про контроль і прозорість відновлення активів. Чи не йдеться там про 10–15% і більше? І це питання може стосуватися не тільки „Енергоатому“", — зазначив Чаленко.

Як вже писали "Коментарі", Росія перед можливою зустріччю зі США намагається показати свої дії в Україні як "епохальні", заявив 11 листопада глава МЗС Італії Антоніо Таяні, повідомляє Repubblica. Міністр виступив зі заявою під час перельоту до Канади на саміт G7, коментуючи останні події біля Покровська в Донецькій області, де тривають наступальні дії російських окупантів.



