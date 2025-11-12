Партнеры Украины в шоке: стало известно о катастрофе из-за коррупционного скандала в энергетике

Масштабные коррупционные скандалы в сфере энергетики, разоблаченные НАБУ и САП, серьезно влияют на международный авторитет Украины. Уже сейчас наблюдаются отказы от помощи со стороны частных доноров, ранее готовых инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры , заявил Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что после скандала тяжело вести переговоры с западными партнерами по дополнительной поддержке энергетического сектора, особенно перед наступлением сложного зимнего периода.

"Вчера я получил звонок от частных доноров, которые планировали приобрести трансформатор для Сумской области. Прочитав новости о коррупционных разоблачениях, они заявили, что считают: Украина может позволить себе приобрести трансформатор самостоятельно, а фамилии причастных им известны. Они отказываются от соглашения и советуют обращаться в будущем", — рассказал Нагорня.

Эксперты подчеркивают, что подобные ситуации всерьез подрывают международную репутацию страны. В преддверии зимнего сезона это может быть использовано противником для усиления давления на Украину.

Ранее политолог Игорь Чаленко также предостерег о негативных последствиях коррупции в энергетической сфере. По его словам, раскрытые факты могут взорвать доверие партнеров энергетической коалиции и создать серьезные проблемы в сотрудничестве.

"Этот скандал бьет по репутации. Партнеры могут задавать конкретные вопросы о контроле и прозрачности возобновления активов. Речь не идет о 10-15% и больше? И этот вопрос может касаться не только "Энергоатома"", — отметил Чаленко.

