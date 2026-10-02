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Парламент не переїде до Львова, нардепів вчать надавати домедичну допомогу

Депутати залишаються працювати на Грушевського, 5 та опановують домедичну допомогу.

2 жовтня 2026, 12:50
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Клименко Елена

Парламент не переїде до Львова, нардепів вчать надавати домедичну допомогу

Фото: з відкритих джерел

“Верховна Рада не переїжджає до Львову у  звʼязку з безпековою ситуацією",— розповів голова Верховної Ради, Руслан Стефанчук. 

Депутати залишаються на Грушевського 5, але вчаться надавати домедичну допомогу. 

Днями у стінах парламенту відбулася серія тренінгів із надання домедичної допомоги.

Їх пройшли народні обранці та працівники апарату Верховної Ради. Загалом до навчання, організованого компанією "Сента-Фарм", долучилося понад 140 людей.

"Рівень підготовки учасників загалом був досить низьким. Лише близько 10 учасників знали, що таке турнікет. Що таке гемостатик, майже ніхто не знав. Були й такі, які казали: “Ой, мені боляче накладати турнікет, я більше не хочу”. Доводилося пояснювати, що це базова навичка для кожного. Навичка, яка рятує життя. Але загалом хочу відзначити, що майже всі учасники впоралися добре, усі подякували за надану можливість", — розповідає Олена Тонкошкуренко, директорка "Сента-Фарм", першого українського сертифікованого виробника гемостатиків. 

У компанії також додали, що тренінг для народних обранців є частиною широкої ініціативи “Сента – Фарм” з навчання працівників державних та освітніх установ.

"Ми проводимо тренінги для різних соціальних груп населення насамперед тому, що в нас війна. Київ та інші міста зазнають атак і руйнувань. Уламки можуть поранити людей, спричинити кровотечу. Людина в стресі може не знати, як допомогти собі чи іншому, не мати для цього потрібних засобів. Але якщо вона навчена, то здатна діяти й допомогти хоча б на перший час. І навіть якщо не брати до уваги війну, нікуди не зникли ДТП, побутові порізи та інші травми", — зазначають у компанії. 

Наразі компанія "Сента-Фарм" входить до ініціативної групи, яка працює над законодавчою ініціативою щодо обов’язкового навчання домедичній допомозі працівників державних та освітніх установ, а також працівників будь-яких комерційних місць громадського скупчення — як то ресторани, фітнес-клуби, концертні зали, івент-холи тощо.

Парламент не переїде до Львова, нардепів вчать надавати домедичну допомогу - фото 2
Парламент не переїде до Львова, нардепів вчать надавати домедичну допомогу - фото 2
Парламент не переїде до Львова, нардепів вчать надавати домедичну допомогу - фото 2

Довідка про компанію: 

Компанія "Сента-Фарм" — український виробник засобів для зупинки кровотеч, заснований  у перші дні повномасштабного вторгнення. 

"Сента-Фарм" виготовляє гемостатичні бинти та серветки.

Бинти призначені для зупинки інтенсивних кровотеч, зокрема в польових умовах, а серветки — для невеликих ран. Сьогодні продукція компанії рятує життя не лише на фронті, а й в тилу.  




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