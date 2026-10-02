Парламент не переедет во Львов, нардепов учат оказывать медицинскую помощь

Фото: из открытых источников

"Верховная Рада не переезжает во Львов в связи с ситуацией безопасности", — рассказал председатель Верховной Рады, Руслан Стефанчук.

Депутаты остаются на Грушевского 5, но учатся оказывать к медицинской помощи.

На днях в стенах парламента состоялась серия тренингов по оказанию медицинской помощи.



Их прошли народные избранники и работники аппарата Верховной Рады. В общей сложности к обучению, организованному компанией "Сента-Фарм", приобщилось более 140 человек.

"Уровень подготовки участников в целом был достаточно низким. Только около 10 участников знали, что такое турникет. Что такое гемостатик почти никто не знал. Были и такие, которые говорили: Ой, мне больно накладывать турникет, я больше не хочу. Приходилось объяснять, что это базовый навык для каждого. Навык, спасающий жизнь. Но вообще хочу отметить, что почти все участники справились хорошо, все поблагодарили за предоставленную возможность", — рассказывает Елена Тонкошкуренко, директор Сента-Фарм, первого украинского сертифицированного производителя гемостатиков.

В компании также добавили, что тренинг для народных избранников является частью широкой инициативы "Сента-Фарм" по обучению работников государственных и образовательных учреждений.

"Мы проводим тренинги для разных социальных групп населения, прежде всего потому, что у нас война. Киев и другие города подвергаются атакам и разрушениям. Обломки могут ранить людей, вызвать кровотечение. Человек в стрессе может не знать, как помочь себе или другому, не иметь для этого нужных средств. Но если он обучен, то способен действовать и помочь хотя бы на первое время. И даже если не считать войну, никуда не исчезли ДТП, бытовые порезы и другие травмы", — отмечают в компании.

Сейчас компания "Сента-Фарм" входит в инициативную группу, которая работает над законодательной инициативой по обязательному обучению медицинской помощи работников государственных и образовательных учреждений, а также работников любых коммерческих мест общественного скопления — как рестораны, фитнес-клубы, концертные залы, ивентхолы.

Справка о компании:

Компания "Сента-Фарм" – украинский производитель средств для остановки кровотечений, основанный в первые дни полномасштабного вторжения.

"Сента-Фарм" производит гемостатические бинты и салфетки.

Бинты предназначены для остановки интенсивных кровотечений, в частности в полевых условиях, а салфетки – для небольших ран. Сегодня продукция компании спасает жизнь не только на фронте, но и в тылу .