Папа Римський потрапив у конфуз: хто не схотів говорити з ним по телефону

Навіть найвищий духовний сан не став аргументом для служби підтримки одного з банків Чикаго. Папа Римський Лев XIV, намагаючись дистанційно змінити особисті дані, зіткнувся з непохитним банківським регламентом. Понтифік, який спочатку представлявся своїм мирським ім’ям Роберт Прево, успішно пройшов верифікацію та відповів на всі секретні питання, проте операторка була невблаганною: для зміни адреси та номера телефону клієнт має з’явитися у відділення особисто.

Курйозний інцидент стався, коли Папа спробував натякнути на свій особливий статус, аби уникнути поїздки з Ватикану до США. Коли він запитав, чи змінить ситуацію його офіційний титул, працівниця банку вирішила, що її розігрують, і просто поклала слухавку.

"Ситуація набула комічного обороту, коли понтифік спробував пояснити неможливість візиту своїм статусом. Почувши фразу "Чи допоможе справі, якщо я скажу, що я Папа Лев?", співробітниця банку прийняла дзвінок за розіграш і кинула слухавку", — поділився подробицями монах Том Маккарті.

Зрештою, бюрократичну перепону вдалося подолати без перельоту через океан. Керівництво фінансової установи втрутилося в ситуацію, зробило виняток і оновило інформацію понтифіка віддалено. Ватикан вирішив залишити цей кумедний випадок без офіційних коментарів.

