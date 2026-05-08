Папа Римський потрапив у конфуз: хто не схотів говорити з ним по телефону
Папа Римський потрапив у конфуз: хто не схотів говорити з ним по телефону

«Я — Папа Римський»: працівниця банку прийняла понтифіка за пранкера та перервала розмову

8 травня 2026, 14:50
Недилько Ксения

Навіть найвищий духовний сан не став аргументом для служби підтримки одного з банків Чикаго. Папа Римський Лев XIV, намагаючись дистанційно змінити особисті дані, зіткнувся з непохитним банківським регламентом. Понтифік, який спочатку представлявся своїм мирським ім’ям Роберт Прево, успішно пройшов верифікацію та відповів на всі секретні питання, проте операторка була невблаганною: для зміни адреси та номера телефону клієнт має з’явитися у відділення особисто.

Курйозний інцидент стався, коли Папа спробував натякнути на свій особливий статус, аби уникнути поїздки з Ватикану до США. Коли він запитав, чи змінить ситуацію його офіційний титул, працівниця банку вирішила, що її розігрують, і просто поклала слухавку.

"Ситуація набула комічного обороту, коли понтифік спробував пояснити неможливість візиту своїм статусом. Почувши фразу "Чи допоможе справі, якщо я скажу, що я Папа Лев?", співробітниця банку прийняла дзвінок за розіграш і кинула слухавку", — поділився подробицями монах Том Маккарті.

Зрештою, бюрократичну перепону вдалося подолати без перельоту через океан. Керівництво фінансової установи втрутилося в ситуацію, зробило виняток і оновило інформацію понтифіка віддалено. Ватикан вирішив залишити цей кумедний випадок без офіційних коментарів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Папа Римський Лев XIV виступив із жорсткою критикою світових політичних лідерів, які спрямовують величезні фінансові ресурси на війни замість інвестицій у розвиток та гуманітарні потреби. Про це повідомляє Sky News, зазначаючи, що заяву понтифік зробив під час апостольської поїздки до Камеруну.



