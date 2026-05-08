Папа Римский попал в конфуз: кто не захотел говорить с ним по телефону
НОВОСТИ

Папа Римский попал в конфуз: кто не захотел говорить с ним по телефону

«Я – Папа Римский»: работница банка приняла понтифика за пранкера и прервала разговор

8 мая 2026, 14:50
Недилько Ксения

Даже самый высокий духовный сан не стал аргументом для службы поддержки одного из Чикагских банков. Папа Римский Лев XIV, пытаясь дистанционно изменить личные данные, столкнулся с непоколебимым банковским регламентом. Понтифик, изначально представлявшийся своим мирским именем Роберт Прево, успешно прошел верификацию и ответил на все секретные вопросы, однако оператор была неумолимой: для смены адреса и номера телефона клиент должен явиться в отделение лично.

Папа Римский Лев XIV

Курьезный инцидент произошел, когда Папа попытался намекнуть на свой особый статус во избежание поездки из Ватикана в США. Когда он спросил, изменит ли ситуацию его официальный титул, работница банка решила, что ее разыгрывают, и просто положила трубку.

"Ситуация приобрела комический оборот, когда понтифик попытался объяснить невозможность визита своим статусом. Услышав фразу "Поможет ли делу, если я скажу, что я Папа Лев?", сотрудница банка приняла звонок за розыгрыш и бросила трубку", — поделился подробностями монах Том Маккарти.

В конце концов, бюрократическое препятствие удалось преодолеть без перелета через океан. Руководство финансового учреждения вмешалось в ситуацию, сделало исключение и обновило информацию понтифика удаленно. Ватикан решил оставить этот смешной случай без официальных комментариев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Папа Римский Лев XIV выступил с жесткой критикой мировых политических лидеров, направляющих огромные финансовые ресурсы на войны вместо инвестиций в развитие и гуманитарные нужды. Об этом сообщает Sky News, отмечая, что заявление понтифик сделал во время апостольской поездки в Камерун.



