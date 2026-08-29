Пальне в Україні дорожчає швидше, ніж у ЄС: на скільки за рік злетіли ціни

Вартість пального в Україні за останній рік зросла значно швидше, ніж у країнах Європейського Союзу. За даними Державної служби статистики України та Eurostat, річне подорожчання пального в Україні становило 28%, тоді як середній показник по ЄС – 16,9%.

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Таким чином, темпи зростання цін на пальне в Україні виявилися на 11,1 процентного пункту вищими за середньоєвропейський рівень. У відносному вираженні український показник приблизно у 1,66 раза перевищив темпи подорожчання в ЄС.

Розрив особливо відчутний для українських споживачів, адже пальне безпосередньо впливає не лише на витрати автомобілістів. Зростання його вартості поступово відображається на ціні перевезень, логістики та товарів, до доставки яких залучається автотранспорт.

Підвищення вартості пального також може створювати додатковий тиск на бізнес, який залежить від автомобільних перевезень. Зокрема, йдеться про торговельні компанії, аграрний сектор, логістичні підприємства та кур'єрські служби.

Порівняння української та європейської статистики демонструє, що за рік паливний ринок України пережив значно сильніше цінове навантаження. Якщо тенденція збережеться, дорожче пальне може й надалі позначатися на собівартості товарів і послуг.

Водночас самі наведені показники фіксують динаміку цін, але не пояснюють усіх причин такого розриву. На кінцеву вартість пального в Україні впливають, зокрема, імпортна залежність ринку, валютний курс, податки, логістика та ситуація на світовому енергетичному ринку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія знову стикається з масштабними проблемами на паливному ринку. Після короткого поліпшення ситуації в липні нова хвиля атак на російські нафтопереробні заводи повернула дефіцит бензину, черги на заправках і нормування продажу пального в десятках регіонів.



