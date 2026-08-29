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Горючее в Украине дорожает быстрее, чем в ЕС: на сколько за год взлетели цены

Украинские водители столкнулись с заметно более сильным подорожанием, чем в Европе - разница уже превысила 11 процентных пунктов

29 августа 2026, 11:23
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Кравцев Сергей

Стоимость горючего в Украине за последний год выросла значительно быстрее, чем в странах Европейского Союза. По данным Государственной службы статистики Украины и Eurostat, годовое подорожание горючего в Украине составило 28%, в то время как средний показатель по ЕС – 16,9%.

Горючее в Украине дорожает быстрее, чем в ЕС: на сколько за год взлетели цены

АЗС. Фото: из открытых источников

Таким образом, темпы роста цен на топливо в Украине оказались на 11,1 процентного пункта выше среднеевропейского уровня. В относительном выражении украинский показатель примерно в 1,66 раза превысил темпы удорожания в ЕС.

Разрыв особенно ощутим для украинских потребителей, ведь горючее оказывает непосредственное влияние не только на расходы автомобилистов. Рост его стоимости постепенно отражается на цене перевозок, логистике и товарах, к доставке которых привлекается автотранспорт.

Повышение стоимости горючего также может оказать дополнительное давление на бизнес, которое зависит от автомобильных перевозок. В частности, речь идет о торговых компаниях, аграрном секторе, логистических предприятиях и курьерских службах.

Сравнение украинской и европейской статистики демонстрирует, что за год топливный рынок Украины пережил значительно более сильную ценовую нагрузку. Если тенденция сохранится, более дорогое топливо может и дальше сказываться на себестоимости товаров и услуг.

В то же время, сами приведенные показатели фиксируют динамику цен, но не объясняют всех причин такого разрыва. На конечную стоимость горючего в Украине влияют, в частности, импортная зависимость рынка, валютный курс, налоги, логистика и ситуация на мировом энергетическом рынке.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия снова сталкивается с масштабными проблемами на топливном рынке. После короткого улучшения ситуации в июле новая волна атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вернула дефицит бензина, очереди на заправках и нормирование продаж горючего в десятках регионов.




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