Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Отримавши тривожний сигнал із Вашингтона Європа почала моделювати війну, але є нюанс
Отримавши тривожний сигнал із Вашингтона Європа почала моделювати війну, але є нюанс

Брюссель запускає кризові навчання та перевіряє статтю 42.7 на тлі непевності щодо НАТО

23 квітня 2026, 10:28
Кравцев Сергей

Європейський Союз переходить у режим підвищеної готовності на тлі дедалі більшої невизначеності щодо ролі США у гарантуванні безпеки континенту. Причиною стали суперечливі заяви президента США Дональда Трампа, які змусили європейських союзників серйозно переглянути власні оборонні підходи.

США та ЄС. Фото: з відкритих джерел

У найближчі тижні ЄС запускає серію спеціальних навчань, під час яких перевірятимуться механізми колективної оборони, зокрема застосування статті 42.7 договорів Союзу. Вона передбачає взаємну допомогу між усіма 27 державами-членами у разі кризи чи збройного нападу.

Ключовою подією стане саміт 23 квітня на Кіпрі, де лідери країн ЄС планують погодити оперативний план дій у надзвичайних ситуаціях. За словами президента Кіпру Нікоса Христодулідіса, йдеться про максимальне залучення військових, економічних та логістичних ресурсів Євросоюзу.

У середині травня відбудуться так звані “настільні навчання”, під час яких змоделюють сценарії можливого нападу, зокрема з боку Росії або іншої держави. Учасники відпрацьовуватимуть алгоритми швидкого реагування без фактичного залучення військ чи техніки.

Після цього аналогічні тренування проведуть і міністри оборони країн НАТО, щоб синхронізувати дії на рівні Альянсу. Особливу увагу приділять швидкості ухвалення рішень у кризових умовах.

На тлі цього дедалі гучніше звучать сумніви щодо готовності Вашингтона виконувати свої зобов’язання перед союзниками. Формально стаття 5 НАТО гарантує колективну відповідь на напад, однак політичні сигнали зі США змушують Європу готуватися до сценаріїв, у яких доведеться діяти самостійно.

Поштовхом до активізації таких процесів стали резонансні заяви Трампа – від ідей щодо Гренландії до реакцій на конфлікти на Близькому Сході. У Брюсселі це сприймають як сигнал: час перевірити власну здатність до оборони без зовнішніх гарантій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Німеччина готується до великої війни: Берлін зробив нову резонансну заяву.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/uk-allies-prepare-full-scale-37057123
