Получив тревожный сигнал из Вашингтона, Европа начала моделировать войну, но есть нюанс
Получив тревожный сигнал из Вашингтона, Европа начала моделировать войну, но есть нюанс

Брюссель запускает кризисные учения и проверяет статью 42.7 на фоне неуверенности в отношении НАТО

23 апреля 2026, 10:28
Кравцев Сергей

Европейский Союз переходит в режим повышенной готовности на фоне растущей неопределенности роли США в обеспечении безопасности континента. Причиной стали противоречивые заявления президента США Дональда Трампа, заставившие европейских союзников серьезно пересмотреть собственные оборонные подходы.

Получив тревожный сигнал из Вашингтона, Европа начала моделировать войну, но есть нюанс

США и ЕС. Фото: из открытых источников

В ближайшие недели ЕС запускает серию специальных учений, в ходе которых будут проверяться механизмы коллективной обороны, включая применение статьи 42.7 договоров Союза. Она предполагает взаимную помощь между всеми 27 государствами-членами в случае кризиса или вооруженного нападения.

Ключевым событием станет саммит 23 апреля на Кипре, где лидеры стран ЕС планируют согласовать оперативный план действий по чрезвычайным ситуациям. По словам президента Кипра Никоса Христодулидиса, речь идет о максимальном привлечении военных, экономических и логистических ресурсов Евросоюза.

В середине мая состоятся так называемые настольные учения, во время которых смоделируют сценарии возможного нападения, в частности со стороны России или другого государства. Участники будут отрабатывать алгоритмы быстрого реагирования без фактического привлечения войск или техники.

После этого аналогичные тренировки проведут и министры обороны стран НАТО, чтобы синхронизировать действия на уровне Североатлантического союза. Особое внимание будет уделено скорости принятия решений в кризисных условиях.

На фоне этого все громче звучат сомнения в готовности Вашингтона выполнять свои обязательства перед союзниками. Формально статья 5 НАТО гарантирует коллективный ответ на нападение, однако политические сигналы из США вынуждают Европу готовиться к сценариям, в которых придется действовать самостоятельно.

Толчком к активизации таких процессов стали резонансные заявления Трампа – от идей по Гренландии до реакций на конфликты на Ближнем Востоке. В Брюсселе это воспринимают как сигнал: пора проверить собственную способность к обороне без внешних гарантий.

Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/uk-allies-prepare-full-scale-37057123
