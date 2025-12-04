logo_ukra

Останній дар Папи Франциска: кому він залишив гроші перед смертю і чому це стосується кожного українця
commentss НОВИНИ Всі новини

Останній дар Папи Франциска: кому він залишив гроші перед смертю і чому це стосується кожного українця

Перед смертю понтифік залишив несподіваний заповіт, який став справжнім шоком навіть для близьких. Його воля — рятувати життя українців.

4 грудня 2025, 13:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

Покійний Папа Римський Франциск заповів значну суму грошей на закупівлю карет швидкої допомоги саме для України. Про це повідомила іспанська черниця Люсія Карам в інтерв'ю програмі "Órbita B" на телеканалі Betevé, передає Religion Digital.

Останній дар Папи Франциска: кому він залишив гроші перед смертю і чому це стосується кожного українця

Папа Франциск заповів кошти Україні

"Під час наших зустрічей він дійсно казав мені, що якось допоможе, але я й уявити не могла, що це буде саме так. Ця допомога мене дуже вразила", – зізналася Карам.

За її словами, Папа Франциск вирішив спрямувати частину спадщини на її гуманітарну місію, яка вже кілька років підтримує Україну.

Сестра Карам очолює Фонд монастиря Санта Клара, завдяки якому Україна раніше отримала: реанімобілі, мобільний госпіталь, генератори, медикаменти й хірургічне обладнання, а також одяг для військових і цивільних.

З початку повномасштабної війни вона вже понад 20 разів приїздила в Україну, допомагаючи безпосередньо на місцях. Вперше Карам побувала в Україні ще у 2015 році, коли відвідала поранених на сході та медзаклади.

За свою діяльність 18 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський нагородив черницю орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Останній дар Папи Франциска: кому він залишив гроші перед смертю і чому це стосується кожного українця - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Папа Римський Лев XIV вважає, що Європа має бути активно залучена до розробки "мирного плану" для вирішення повномасштабної війни Росії проти України. За словами Папи, культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у конфлікті між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами. Він додав, що Святий Престол може заохочувати таке посередництво.    



