Последний дар Папы Франциска: кому он оставил деньги перед смертью и почему это касается каждого украинца

Пакой Римский Франциск завещал значительную сумму денег на закупку карет скорой помощи именно для Украины . Об этом сообщила испанская монахиня Люсия Карам в интервью программе "Órbita B" на телеканале Betevé, передает Religion Digital .

Папа Франциск завещал средства Украине

"Во время наших встреч он действительно говорил мне, что как-то поможет, но я и представить не могла, что это будет именно так. Эта помощь меня очень поразила", – призналась Карам.

По ее словам, Папа Франциск решил направить часть наследия на его гуманитарную миссию , которая уже несколько лет поддерживает Украину.

Сестра Карам возглавляет Фонд монастыря Санта Клара , благодаря которому Украина ранее получила: реанимобили, мобильный госпиталь, генераторы, медикаменты и хирургическое оборудование, а также одежду для военных и гражданских.

С начала полномасштабной войны она уже более 20 раз приезжала в Украину , помогая непосредственно на местах. Впервые Карам побывала в Украине еще в 2015 году, когда посетила раненых на востоке и медучреждениях.

За свою деятельность 18 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский наградил монахиню орденом княгини Ольги III степени .

