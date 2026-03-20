Ормузька протока на межі: чому європейці лише розводять руками на тлі дефіциту з нафтою

Ситуація навколо Ормузької протоки стрімко загострюється, приковуючи увагу всього світу. Цей стратегічний маршрут, від якого залежить глобальна торгівля енергоносіями, опинився у центрі геополітичної безвиході. За даними Bloomberg, безпечного виходу з кризи поки що не проглядається.

Міністр оборони Великобританії Ел Карнс заявив, що обговорення військової підтримки регіону перебуває лише на початковому етапі. За його словами, традиційного супроводу суден уже недостатньо – сучасні загрози потребують складної комбінації повітряних та морських операцій.

Тим часом, глава британського оборонного відомства Джон Хілі попереджає про нову загрозу: Іран, ймовірно, почав мінування акваторії протоки. У таких умовах будь-яке комерційне судноплавство стає вкрай небезпечним.

Президент США Дональд Трамп також наголосив на вразливості маршруту. За його словами, перекрити протоку можна буквально за лічені години, що може паралізувати постачання нафти та викликати глобальні потрясіння.

Однак у Європі немає єдності. Президент Франції Еммануель Макрон виступає проти негайного військового втручання та наполягає на переговорах з Тегераном як єдине стійке рішення.

Додаткову напругу вносить і позиція союзників. Міністр торгівлі Великобританії Кріс Брайант заявив, що партнери в Перській затоці вважають дії США хаотичними та позбавленими чіткого плану.

На тлі зростаючої невизначеності Ормузька протока все більше перетворюється на потенційну точку запуску глобальної енергетичної кризи.

