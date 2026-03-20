Ситуация вокруг Ормузского пролива стремительно обостряется, приковывая внимание всего мира. Этот стратегический маршрут, от которого зависит глобальная торговля энергоносителями, оказался в центре геополитического тупика. По данным Bloomberg, безопасного выхода из кризиса пока не просматривается.

Министр обороны Великобритании Эл Карнс заявил, что обсуждение военной поддержки региона находится лишь на начальном этапе. По его словам, традиционного сопровождения судов уже недостаточно – современные угрозы требуют сложной комбинации воздушных и морских операций.

Тем временем глава британского оборонного ведомства Джон Хили предупреждает о новой угрозе: Иран, вероятно, начал минирование акватории пролива. В таких условиях любое коммерческое судоходство становится крайне опасным.

Президент США Дональд Трамп также подчеркнул уязвимость маршрута. По его словам, перекрыть пролив можно буквально за считанные часы, что может парализовать поставки нефти и вызвать глобальные потрясения.

Однако в Европе нет единства. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает против немедленного военного вмешательства и настаивает на переговорах с Тегераном как единственном устойчивом решении.

Дополнительное напряжение вносит и позиция союзников. Министр торговли Великобритании Крис Брайант заявил, что партнёры в Персидском заливе считают действия США хаотичными и лишёнными чёткого плана.

На фоне растущей неопределённости Ормузский пролив всё больше превращается в потенциальную точку запуска глобального энергетического кризиса.

несмотря на то, что союзники до сих пор не могут найти способ возобновить движение через Ормузский пролив, партнеры все же придут к волевому решению и решат проблему. Такое убеждение выразил генсекретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Рolitico.




