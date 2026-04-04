Ормуз на межі війни: яке важливе рішення зірвав Радбез ООН

Рада безпеки ООН не змогла ухвалити рішення про силове розблокування Ормузької протоки, заплановане на 3 квітня. Як повідомляє Reuters, обговорення перенесено на невизначений термін – дипломати обережно говорять лише про "наступний тиждень", уникаючи конкретики.

Радбез ООН. Фото: з відкритих джерел

При цьому представники місії Бахрейну в ООН, які активно просувають ініціативу, від коментарів ухиляються і не пояснюють причин затримки. За даними агентства, йдеться про вкрай жорсткий проект резолюції, який фактично відкриває шлях до воєнної операції.

Документ передбачає відновлення транзиту нафтових танкерів через протоку, дозвіл на застосування сили флотами та захист комерційних судів від можливих атак з боку Ірану. Формулювання про "всі необхідні оборонні заходи" де-факто означає легалізацію бойових дій на море.

Ормузька протока залишається заблокованою з початку загострення конфлікту, що вже завдає серйозного удару світовій економіці — щоденні втрати оцінюються в мільярди доларів. Проте силовий сценарій викликає жорсткий опір.

Китай, Росія і несподівано Франція виступили проти ухвалення резолюції, зірвавши попереднє засідання Ради безпеки. Ці країни вважають, що військове втручання лише посилить ескалацію та може призвести до масштабного регіонального конфлікту.

Таким чином, міжнародне співтовариство постало перед вибором: ризикнути глобальною війною заради відкриття ключової торгової артерії або продовжити пошук дипломатичного виходу з кризи.

