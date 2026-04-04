Ормуз на грани войны: какое важное решение сорвал Совбез ООН

Совет безопасности ООН не смог принять решение о силовом разблокировании Ормузского пролива, запланированное на 3 апреля. Как сообщает Reuters, обсуждение перенесено на неопределённый срок – дипломаты осторожно говорят лишь о "следующей неделе", избегая конкретики.

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

При этом представители миссии Бахрейна в ООН, активно продвигающие инициативу, от комментариев уклоняются и не объясняют причины задержки. По данным агентства, речь идёт о крайне жёстком проекте резолюции, который фактически открывает путь к военной операции.

Документ предусматривает восстановление транзита нефтяных танкеров через пролив, разрешение на применение силы флотами и защиту коммерческих судов от возможных атак со стороны Ирана. Формулировка о "всех необходимых оборонительных мерах" де-факто означает легализацию боевых действий на море.

Ормузский пролив остаётся заблокированным с начала обострения конфликта, что уже наносит серьёзный удар по мировой экономике — ежедневные потери оцениваются в миллиарды долларов. Однако силовой сценарий вызывает жёсткое сопротивление.

Китай, Россия и неожиданно Франция выступили против принятия резолюции, сорвав предыдущее заседание Совбеза. Эти страны считают, что военное вмешательство лишь усилит эскалацию и может привести к масштабному региональному конфликту.

Таким образом, международное сообщество оказалось перед выбором: рискнуть глобальной войной ради открытия ключевой торговой артерии или продолжить поиск дипломатического выхода из кризиса.

