Орбан запропонував Трампу гру, де ключовою фігурою є Україна: про що йдеться

Візит Орбана у Вашингтон став частиною передвиборчої стратегії угорського прем’єра. Тема України має перебити тему корупції та втоми угорців від самого Орбана. Про це розповів політолог вадим Денисенко.

Дональд Трамп та Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Орбан продав Трампу те, що угорська АЕС переходить від російського ТВЕЛ до америнюканського Westinghouse. Трамп, в якості передвиборчого подарунку надав Орбану "виняток із санкцій". Але головне, Трамп заявив, що він не проти того, щоб Орбан став ще одним посередником в переговорах з Путіним", – зазначив політолог.

Щодо того, чи має Орбан якусь реальну пропозицію Путіну, то, за словами експерта, можна чітко стверджувати – ні. Це продаж повітря, бо Путін не змінив свою точку зору щодо того, що лінія зіткнення є новим кордоном. Тому це історія не про мир, а про Орбана, який гратиме свою передвиборчу кінокомедію.

"У чому суть цієї гри? Якщо коротко, він буде вести кампанію під слоганом: "в усьому винні українці, які не хочуть іти на мирову", попри його (Орбана) надзусилля. Орбану потрібна імітація бурхливої діяльності, яка допоможе в його передвиборчій гонці. Ну, а саміт у Будапешті поки є підвидом чуда. Хоча й повністю відкинути його вірогідність не можемо, але його реалістичність на сьогодні наднизька", – зазначив Вадим Денисенко.

На його думку, Трамп лише частково згодиться грати у цю гру і тут буде серйозний виклик для українців, бо ми, можливо, не зможемо аж так відкрито посилати Орбана. Також варто звернути увагу на те, що Україна як була, так і залишається головним ворогом в виборчій кампанії Орбана. Просто дещо змінюватимуться акценти.

"Підсумовуючи, варто звернути увагу на те, що поки ні про який саміт миру мова взагалі не йде. Поки все це виключно виборча стратегія Орбана і до цього треба ставитися саме з цієї точки зору", – констатував політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Орбан зміг переконати Трампа: яке доленосне рішення щодо РФ отримала Угорщина.



